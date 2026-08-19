El PP reprovarà a cinc ministres al Senat pel seu paper en la crisi de Ceuta

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
MADRID 19 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Senat, Alicia García, ha anunciat aquest dimecres que la seva formació farà servir la majoria absoluta que té a la Cambra alta per reprovar fins a cinc ministres pel seu paper en la crisi migratòria de Ceuta: Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriors), Margarita Robles (Defensa), Mónica García (Sanitat) i Ana Redondo (Igualtat).
"Si ells no marxen, ho dirà el PP per ells", ha proclamat Alicia García en una roda de premsa des del Senat, on ha avançat que la reprovació d'aquests cinc ministres es votarà en el primer Ple de setembre.
La portaveu 'popular' ha justificat l'enèsima reprovació de Marlaska al Senat perquè, al seu judici, ha estat el responsable "de deixar la frontera de Ceuta sense reforç malgrat els avisos del que anava a passar".
En el cas d'Albares, el PP creu que els espanyols "continuen sense saber quin ha estat el paper del Marroc", mentre que reprovaran a Robles per mostrar la seva intenció inicial d'acudir al Senat a l'agost i després rebutjar assistir.
Per la seva banda, els 'populars' reprovaran a Mónica García "pel col·lapse de la sanitat que ella mateixa gestiona i per no reforçar-lo quan feia falta".
I també convidaran a dimitir a Ana Redondo al·legant que no ha visitat la ciutat de Ceuta "ni un sol dia": "I això que les agressions sexuals s'han multiplicat per vuit".