El PP reitera el seu suport a Urrutia com a president legítim de Veneçuela i acusa Sánchez d'"ambigüitat immoral"

MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular ha reiterat aquest dissabte el seu reconeixement a Edmundo González Urrutia com a president legítim de Veneçuela i ha acusat el govern de Pedro Sánchez de mantenir una posició pública d'"ambigüitat calculada i immoral".

Així ho ha indicat la formació de Feijóo en un manifest publicat amb motiu del primer aniversari de les últimes eleccions presidencials al país llatinoamericà.

En el text, el PP ha denunciat que el govern de Nicolás Maduro va consumar un "cop" en ignorar els resultats dels comicis de juliol del 2024 i ha subratllat que Urrutia és el "president legítim de Veneçuela", mentre que ha incidit que l'oposició liderada per María Corina Machado va aconseguir "demostrar amb actes en mà la victòria aclaparadora de l'alternativa democràtica enfront de la dictadura" i malgrat "tots els paranys del règim".

El manifest ha assenyalat que, després de les eleccions, Maduro va desencadenar una "onada de detencions, persecucions i amenaces" contra activistes i periodistes, en la qual "fins a 198 nens van ser sotmesos a detenció arbitrària, tortura o acusacions falses", segons Amnistia Internacional, i ha denunciat que "entre les víctimes de la repressió hi ha espanyols i dobles nacionals" per les quals el govern de Sánchez no ha fet "res".

En un pla més ampli, el PP ha sostingut que el passat 10 de gener "el règim va segrestar el poder, ignorant els resultats, cancel·lant les eleccions i violant obertament la voluntat popular", la qual cosa, segons els populars, ha deixat Veneçuela "en mans d'una organització criminal encapçalada per Nicolás Maduro, Diosdado Cabello i la resta dels caps del règim, amb vincles amb el narcotràfic i el crim organitzat internacional".

Així mateix, l'escrit ha desplaçat l'atenció al fet que els Estats Units van designar aquesta mateixa setmana Maduro com "el capitost del càrtel de Los Soles per brindar suport material a grups com el Tren de Aragua i el càrtel de Sinaloa".

D'acord amb el PP, aquesta conjuntura és "la primera vegada en la història de l'hemisferi occidental que un presumpte i autoproclamat cap d'estat és oficialment identificat amb el lideratge d'una xarxa criminal terrorista".

El PP ha criticat la "complicitat de certs governs i actors internacionals" i ha assenyalat en particular l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero per haver-se convertit en "el principal lobista internacional de les dictadures més fosques del planeta".

Al seu torn, han assegurat que RTVE va arribar a difondre aquesta setmana que es complia un any de la "victòria" de Maduro: "Blanquejant sense pudor un cop d'estat i una dictadura que ha destruït un país i forçat a l'exili milions de persones", han arremès sobre aquesta qüestió contra l'ens públic.

En el seu manifest, el partit ha emfatitzat que van ser els primers a impulsar el reconeixement d'Edmundo González Urrutia com a president legítim; una iniciativa avalada pel Congrés, el Senat i el Parlament Europeu, segons han apuntat, per reiterar el seu "compromís ferm i infrangible" amb la llibertat del poble veneçolà i amb "mantenir i reforçar la pressió internacional contra la tirania".

Malgrat tot, des del PP han reivindicat que "Veneçuela tornarà a alçar-se lliure, justa i reconciliada", mentre que han afirmat que al seu costat estarà una "Espanya ferma, compromesa amb els valors democràtics i amb els que mai es van rendir".

Perquè aquesta causa també és la nostra. I la defensarem. Fins al final", ha conclòs el manifest.