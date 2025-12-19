El PP registra una bateria de preguntes al Govern sobre "el col·lapse de les urgències hospitalàries"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrat aquest divendres una bateria de preguntes parlamentàries escrites al Govern per reclamar explicacions sobre "el col·lapse de les urgències hospitalàries" a Catalunya.
En un comunicat, el PP ha assegurat que algunes "informacions publicades alerten d'una saturació greu de les urgències, amb hores d'espera excessives, pacients als passadissos durant llargues jornades i una situació de sobrecàrrega que afecta usuaris i professionals sanitaris".
"El PP no qüestiona en cap cas la feina dels professionals sanitaris. El que critiquem és la manca de planificació, reforços i mesures estructurals per part del Govern en un moment en el qual la sanitat catalana està clarament saturada", ha sostingut en el mateix comunicat el portaveu popular en la comissió de Salut del Parlament, Hugo Manchón.
En concret, demanen al Govern saber si pretén "atendre les demandes dels professionals i adoptar mesures de reforç" en el servei d'urgències de l'Hospital de Mar de Barcelona davant el que qualifiquen de col·lapse viscut els darrers dies.
També exigeixen saber el temps mitjà d'espera d'un pacient en el servei d'urgències d'aquest hospital, a banda de saber si hi ha hagut denúncies dels sindicats pel "col·lapse" dels serveis d'urgències, més enllà de la de l'Hospital del Mar.