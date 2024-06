El PP recorrerà al TC si la Mesa del Parlament accepta els vots de Puigdemont, Puig i Wagensberg

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha avisat aquest dilluns en el ple constituent de la XV legislatura del Parlament que presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) si la Mesa d'Edat accepta el vot dels tres diputats a l'estranger, Carles Puigdemont i Lluís Puig (Junts) i Ruben Wagensberg (ERC) --en el seu cas de baixa mèdica--.

Fernández ha demanat la paraula per avisar que el PP actuarà en aquest assumpte, ja que "la justícia ha deixat claríssim que avui no poden participar en la votació", després que el TC va anul·lar el vot telemàtic de Lluís Puig.

El dirigent dels populars ha lamentat la, textualment, imparcialitat del debat a la cambra i "la utilització dels discursos institucionals per fer autèntiques bromes polítiques".

VOX

Per la seva banda, el diputat de Vox Joan Garriga ha demanat la paraula per demanar la reconsideració dels vots delegats dels diputats de Junts+ Carles Puigdemont i Lluís Puig en el diputat Albert Batet, i ha demanat que es convoqui una Junta de Portaveus per reconsiderar la decisió de la Mesa d'Edat.

Colominas li ha explicat que "no hi pot haver cap Junta de Portaveus perquè no estan constituïts els grups parlamentaris" ni encara hi ha portaveus.