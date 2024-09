El PP recorrerà les CA per demanar al PSOE "paralitzar qualsevol avançament cap a la independència fiscal" de Catalunya

Bendodo, que ja va viatjar a C-LM, anirà a Astúries per presentar la moció del PP en defensa de la multilateralitat



MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El PP vol visualitzar les diferències dins del PSOE en relació amb l'anomenat concert català i, amb aquest objectiu, ha programat una gira per totes les comunitats autònomes per presentar la seva moció en defensa d'un sistema de finançament negociat de manera "multilateral" i exigir al PSOE "paralitzar qualsevol avançament cap a la independència fiscal" de Catalunya.

El sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, que ja va visitar fa uns dies Castella-la Manxa, té previst recórrer totes les autonomies. La setmana vinent viatjarà a Astúries, segons han avançat a Europa Press fonts 'populars'.

Bendodo ha triat dues comunitats governades pel PSOE per les dues primeres parades de la seva gira: Castella-la Manxa, amb Emiliano García-Page (C-LM) i Astúries, amb Adrián Barbón, després de les crítiques públiques d'aquests barons socialistes a l'anomenat finançament singular de Catalunya.

Amb la seva moció, que portaran a tots els parlaments autonòmics, ajuntaments i diputacions, el PP vol forçar barons i càrrecs del PSOE a pronunciar-se sobre l'anomenat contingent català que, segons els 'populars', pot suposar una pèrdua de 13.000 milions per a les altres autonomies.

"Parlar de finançament autonòmic no és parlar de territoris, és parlar de ciutadans i dels seus serveis fonamentals: sanitat, educació i polítiques socials", asseguren fonts de la cúpula del PP, que no s'aturaran en la seva ofensiva contra les "cessions" de Pedro Sánchez als independentistes catalans.

'GÉNOVA' DIU QUE NO HI HAURÀ "FISSURES" ENTRE ELS BARONS DEL PP

El text de la moció del PP recull les línies bàsiques de l'acord que el 6 de setembre van subscriure a Madrid Alberto Núñez Feijóo i els presidents del PP, apostant per una negociació multilateral del finançament autonòmic.

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat contactes bilaterals a La Moncloa amb tots els presidents autonòmics, mirant de trencar aquesta "foto d'unitat" que van visualitzar a Madrid el líder del PP i els seus barons.

BENDODO: "VEURE SI HI HA VIDA MÉS ENLLÀ DEL SANCHISME"

L'objectiu de la iniciativa del PP és veure "si hi ha vida socialista més enllà del Sanchisme", en paraules de Bendodo. Els 'populars' sostenen que es tracta d'un moció "oberta" que no va "contra ningú" sinó que va "en defensa de tots", buscant un missatge de "unanimitat" per dir a Pedro Sánchez que "no hi pot haver una Espanya de primera i una altra de segona".

En la seva moció, el PP destaca que Espanya i el seu model territorial "es troben en una cruïlla crítica" perquè "la col·lecció de cessions ja assumides pel president del Govern central per assegurar la seva continuïtat a La Moncloa ha provocat una deterioració sense precedents de la salut de l'Estat de Dret".

"Avui, s'hi sumen les pactades entre el PSOE i ERC per assegurar-se una investidura a Catalunya i una pròrroga de la investidura nacional pactada fa menys d'un any. Per exemple, el peatge separatista que suposaria la fallida del dret que tenim tots els espanyols a accedir en les mateixes condicions a serveis públics com la sanitat, l'educació o la dependència, o una ruptura del sistema de finançament autonòmic sense diàleg, consens, ni cap estudi tècnic que ho avali", assegura.

Segons el PP, si el Govern espanyol "renuncia a tots als impostos en una comunitat autònoma, també renuncia a una font d'ingressos per reduir desigualtats". "Aquesta ruptura dels principis d'equitat i solidaritat compta amb la permissivitat del Partit Socialista i, com a representants públics, no hem de renunciar a defensar la igualtat de tots els espanyols", afirma el PP, que considera que aquesta nova "concessió dinamita el sistema de drets i deures" que es van donar en la Constitució.

CONVOCAR IMMEDIATAMENT LA CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS

Per tot això, el PP insta el Govern central a "defensar la igualtat i la solidaritat com a principis irrenunciables de l'ordenament constitucional i de l'Estat autonòmic en la presa de decisions". A més, l'insta a "paralitzar qualsevol avançament cap a la independència fiscal sol·licitada pel separatisme i exigir garanties que cap comunitat de l'actual sistema de règim comú surt del mateix ni es fragmenti l'Agència Tributària".

En tercer lloc, els de Feijóo reclamen a l'Executiu espanyol convocar de manera urgent la Conferència de Presidents amb l'objectiu de "recuperar les mínimes bases del consens i abordar conjuntament, i des de la multilateralitat, la renovació de l'actual sistema de finançament autonòmic". Segons afegeix, aquest model ha de ser acordat en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i que l'AIReF participi de l'anàlisi de la proposta del Govern central.

El PP posa l'accent en què cal "garantir que la multilateralitat i transparència siguin els principis sobre els quals es fonamentarà el procés d'estudi, treball i aprovació del nou sistema de finançament autonòmic", "abandonant la bilateralitat amb les comunitats ".

En cinquè lloc, el PP reclama que es convoqui de "manera urgent" el Consell de Política Fiscal i Financera i la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL) per promoure una reforma del sistema de finançament local conjuntament amb el finançament autonòmic. Al seu parer, en tots dos casos, s'han d'atendre totes les variables existents a cada territori que garanteixin la suficiència financera autonòmica i la prestació de serveis en igualtat de condicions.

El PP també exigeix que la reforma del sistema de finançament es base en l'anàlisi de dades, "treballant en la quantificació de la futura despesa en sanitat i polítiques socials derivats de l'envelliment que segons els estudis oficials es produiran al nostre país en els pròxims anys, i en l'increment exponencial del cost dels serveis públics".

A més, els 'populars' demanen al Govern central que es respecti "l'autonomia fiscal de les comunitats" i "totes les competències autonòmiques i locals recollides en la Constitució i en els diferents estatuts d'autonomia".

El PP també sol·licita ampliar l'import econòmic total del sistema de finançament autonòmic i, en paral·lel a la reforma, crear un Fons Transitori per pal·liar l'infrafinançament que pateixen totes les comunitats i ciutats autònomes; i garantir la cogovernança dels Fons Next Generation i futures injeccions econòmiques de la UE".

Finalment, el PP de Feijóo reclama a l'Executiu central que "faciliti a les comunitats disposar dels 18.000 milions d'euros de fons europeus Next Generation que el Govern espanyol no ha executat, amb la finalitat d'evitar-ne la devolució a la UE".