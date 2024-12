El PP recorda a Sánchez que qui busca la foto amb Puigdemont és ell, no pas Feijóo

MADRID 30 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha restat importància a les crítiques del PSOE sobre la coincidència del PP i Junts en les votacions del Parlament i ha subratllat que qui busca "la foto amb el pròfug" Carles Puigdemont no és el líder del PP, sinó el president del Govern central, el socialista Pedro Sánchez.

"És Pedro Sánchez qui està molt preocupat, molt necessitat d'aquesta foto perquè la legislatura s'allargui una mica més --ha dit en roda de premsa--. Qui va pactar la investidura a Suïssa a canvi d'esborrar els delictes de Puigdemont va ser Pedro Sánchez, no pas Alberto Núñez Feijóo. I qui accepta fotografiar-se amb un pròfug, com si fossin presidents de dues nacions equiparables, també és Sánchez".

Segons ha explicat, el PP continuarà defensant el seu "full de ruta" i el seu programa electoral, i celebra que les seves propostes tirin endavant al Congrés i que s'hi afegeixin altres partits, com Junts o el PNB.

Però ha recalcat que això no implica que el PP hagi canviat la seva posició respecte a Junts, ja que subratlla que aquestes coincidències de vot no s'han aconseguit per "xantatges o cessions". "La història està reservant un pedestal a Pedro Sánchez, però no serà al frontispici de cap edifici públic, serà als soterranis de la política més baixa de la història del nostre país", ha reblat.