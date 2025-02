El PP recomana a UGT i CCOO mobilitzar-se a Ferraz o Moncloa: "Sánchez ha fet servir els pensionistes com a ostatges"

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària de Mobilització i Repte Digital del PP, Noelia Núñez, ha recomanat als sindicats mobilitzar-se al carrer Ferraz, seu del PSOE, o al palau de La Moncloa perquè "Sánchez és qui ha fet servir com a ostatges els pensionistes, els usuaris del transport i els afectats per la dana".

Així ho ha assegurat aquest diumenge en unes declaracions als mitjans a Fuenlabrada (Madrid), abans del començament de les mobilitzacions arreu d'Espanya que la UGT i CCOO han organitzat, amb el lema 'Amb els drets de la gent no es juga'.

"Avui els sindicats surten a mobilitzar-se als carrers i ho fan, no contra el Govern d'Espanya, contra l'oposició. A l'Espanya de Pedro Sánchez sembla que és normal que els sindicats es manifestin contra l'oposició per defensar els pensionistes, per donar suport als ajuts als afectats per la dana o pels usuaris del transport. Sembla un acudit però això és el normal a l'Espanya de Pedro Sánchez", ha afirmat.

Així mateix, Núñez ha assenyalat que els sindicats s'han despertat "d'aquest llarg somni durant els últims set anys" perquè el PP "és a prop d'arribar al govern" i els ha consultat si "desempolsaran" les pancartes sobre "l'alarmant" taxa de pobresa infantil o el problema d'habitatge.

"També ens agradaria saber si defensaran els treballadors de la universitat pública, en vista d'aquestes pràctiques d'alguns que van obtenir un màster per tenir relacions amb La Moncloa o aquells músics que van ser afectats en aquell procés de selecció d'un lloc a la Diputació de Badajoz per a una persona, un lloc que tenia nom i cognoms", ha manifestat.

A més, ha apuntat que és el "súmmum" que María Jesús Montero encoratgi el PSOE andalús a manifestar-se contra les seus del PP a Andalusia perquè ella és "la vicepresidenta de la trama i consellera dels ERO i la que té un cap de gabinet esquitxat directament per Aldama".

"Els ha caigut el relat i ja no saben molt bé com actuar. L'únic en aquest país que ha votat per la congelació de les pensions a Espanya ha estat Pedro Sánchez, que seu molt pròxim a María Jesús Montero. Que no prenguin els espanyols per ximples", ha emfatitzat.

Finalment, ha assegurat que el PP està "centrat" a proposar solucions per als problemes que afecten els espanyols. "Mentre ells encoratgen a manifestar-se contra el PP, nosaltres proposem solucions en educació, en sanitat i també en habitatge, amb aquest pla que va presentar Alberto Núñez Feijóo i amb aquesta llei del sòl que ja hem registrat al Senat", ha sentenciat.