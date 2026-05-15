El PP reclama al Govern rebaixes fiscals, ajuts a les famílies i la gratuïtat de l'educació 0-3

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP al Parlament, Belén Pajares, ha reclamat al Govern que impulsi "una veritable política de suport a les famílies" que passi per l'aportació de més ajuts directes, rebaixes fiscals, mesures de conciliació familiar i la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys de l'educació.
Amb motiu del Dia Internacional de la Família, la diputada ha lamentat que l'executiu doni "l'esquena" a les famílies, i ha assenyalat que totes aquestes mesures estan recollides en una moció dels populars al Parlament que va ser aprovada al novembre i que, segons ella, el Govern encara no ha començat a complir, informen en un comunicat.
Demana recuperar la prestació universal per fill a càrrec fins als 3 anys, reduir al 4% l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP) per a l'adquisició d'habitatge habitual i un ajut de 500 euros al mes durant 2 anys per a mares joves amb pocs recursos, a més d'una bonificació del 35% de les cotitzacions de la Seguretat Social per contractar cuidadors de fills menors de 6 anys.