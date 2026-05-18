El PP reclama la connexió directa entre Tarragona, Reus i Barcelona per la línia d'alta velocitat

TARRAGONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
El PP ha reclamat aquest dilluns al Parlament la connexió directa entre Tarragona, Reus (Tarragona) i Barcelona per la línia d'alta velocitat amb la posada en funcionament del ramal ferroviari nord de Vila-seca, que ja està construït.
El grup parlamentari ha registrat una proposta de resolució per "desencallar una infraestructura que ja està construïda i que només espera les autoritzacions administratives i tècniques necessàries per posar-la en funcionament", informa el PP en un comunicat.
El diputat Pere Lluís Huguet ha lamentat en el mateix comunicat que "la manca d'un servei Avant operatiu des de Tarragona i Reus fins a Barcelona perpetua una asimetria territorial injusta respecte a altres zones de Catalunya i Espanya", i ha afirmat que l'únic obstacle per connectar les tres ciutats és administratiu i polític.