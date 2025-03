El PP reclama al Congrés no cedir la gestió dels funcionaris locals a Euskadi i Catalunya

MADRID 22 març (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular ha presentat al Congrés una iniciativa per instar el Govern central a mantenir la gestió estatal dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional, derogar aquesta "inacceptable cessió de competències" al País Basc i no cedir-la tampoc a Catalunya.

A través d'una proposició no de llei, a la qual ha tingut accés Europa Press, diversos diputats del PP critiquen l'entrada en vigor de la cessió a Euskadi de la gestió de funcionaris locals de caràcter nacional com secretaris, interventors o tresorers municipals, i recalquen que ha de ser una "competència exclusiva de l'Estat".

Aquests diputats del PP consideren que aquesta cessió de competències "vulnera el principi d'igualtat entre territoris" i "contravé clarament la doctrina del Tribunal Constitucional", la qual cosa suposa una "inconstitucionalitat formal".

A més, assenyalen que aquesta cessió és un nou "intent improcedent del Govern" central i que l'experiència prèvia de gestió descentralitzada de funcionaris d'habilitació nacional ha evidenciat que és "ineficaç i perjudicial per al funcionament del sistema administratiu", cosa que provoca problemes "de coordinació".

POLITITZACIÓ DELS LLOCS

La formació liderada per Alberto Núñez Feijóo sosté que aquestes polítiques suposen un "desmantellament de la gestió centralitzada" d'aquest cos de funcionaris i que la competència exclusiva de l'Estat en aquest camp "és una salvaguarda de la professionalitat i independència" dels que ocupen aquests llocs.

Entre les peticions de la proposició no de llei --iniciativa no vinculant--, el PP insta l'executiu a "evitar futures cessions de competències en aquesta matèria", al·ludint a l'acord entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya per a l'assumpció de l'òrgan presidit per Salvador Illa de les mateixes funcions cedides a Euskadi.

"La fragmentació de l'escala obre la porta a la politització dels processos de selecció i provisió de llocs, atès que l'administració autonòmica podria establir criteris diferenciats que afavorissin determinats candidats en detriment del principi d'igualtat", avisen.