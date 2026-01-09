El PP rebutja reunir-se amb la Generalitat per no "blanquejar" l'acord amb ERC

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha avançat aquest divendres que no es reunirà amb el Govern per abordar el finançament autonòmic pactat amb ERC per no "blanquejar amb la seva presència un acord fruit del xantatge polític i de la feblesa parlamentària del Govern central".
En un comunicat, Fernández ha reiterat el seu rebuig a l'acord assolit dijous entre el govern de Pedro Sánchez i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'ha qualificat de "contingent independentista".
"No serem còmplices d'un acord que no respon a l'interès general, que neix del xantatge polític i que es negocia al marge dels mecanismes multilaterals que garanteixen la igualtat entre territoris", ha afegit, i ha subratllat el compromís del PP amb un finançament just, transparent i solidari acordat entre totes les comunitats autònomes.