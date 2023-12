El PP qüestiona que Díaz pugui dirigir Treball després de trencar el seu partit

MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, ha qüestionat aquest dimecres en el ple del Congrés que la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, pugui dirigir les polítiques d'ocupació després de tenir el "rècord" en "trencar" el seu propi partit, Sumar. En la rèplica, Díaz li ha retret que practiqui "la crispació" i l'"insult" i ha presumit de govern estable.

"Som un dels governs més estables d'Europa", ha etzibat la ministra a Tellado durant la sessió de control al Govern central del Congrés, la primera d'aquesta XV legislatura, a la qual no ha assistit el president espanyol, Pedro Sánchez, perquè està de viatge a Estrasburg.

Tellado ha afirmat que Díaz és la "ministra dels rècords" en tenir el "rècord europeu en atur registrat, rècord històric en maquillatge de les xifres de l'atur a través de la figura dels fixos discontinus, rècord europeu en atur femení i rècord europeu en atur juvenil".

És més, ha assenyalat que Díaz "acumula un nou rècord", el de "trencar un partit propi en el temps més curt possible", després del pas de Podem al Grup Mixt. Després d'afirmar que Sumar ha estat "un gran frau electoral" i "una estafa electoral", ha dit a la vicepresidenta que "si no és capaç de dirigir el seu propi partit, com podrà dirigir les polítiques d'ocupació del Govern d'Espanya".

En el seu torn, Díaz ha presumit d'"estabilitat" i ha al·ludit a l'"estabilitat" que practicava el PP quan governava Espanya, quan "retallaven la sanitat i l'educació pública" mentre "repartien sobres de diner negre a les seus del PP". A més a més, ha criticat que Tellado ocupi aquest lloc de portaveu per practicar "la crispació, l'insult i el soroll".