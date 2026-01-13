El PP qualifica de "vergonya" l'acord per augmentar la taxa turística

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha qualificat de "vergonya" l'acord que el Govern ha segellat amb ERC i els Comuns per augmentar la taxa dels establiments turístics a partir del mes d'abril d'aquest any, que es destinarà a polítiques d'accés a l'habitatge.
"El PSC està pactant amb els partits del no a tot, amb els partits de la decadència, frenar un dels sectors més importants per a Catalunya", ha criticat Fernández en una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts.
Així mateix, el portaveu veu "surrealista i ridícul" que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, hagi anunciat l'eliminació de 19 taxes a empreses i, alhora, s'estigui apujant impostos a un sector tan important com és el turístic, en les seves paraules.
Fernández també ha carregat contra el Govern per no tenir encara els nous pressupostos i ha afegit que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "té cita amb la coherència" per no haver aprovat els comptes des de l'inici del seu mandat el 2024.
I ha demanat que si el Govern presenta la nova llei d'acompanyament als comptes contempli la baixada d'impostos: "Des del PP el que esperem en la llei d'acompanyament als pressupostos no és que hi hagi nous impostos, és que n'hi hagi menys. Ja és hora de posar fi a l'infern fiscal que pateixen el conjunt dels catalans".