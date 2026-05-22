El PP qualifica d'"estafa política" els comptes i presentarà una esmena a la totalitat

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha anunciat que presentaran una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos de la Generalitat del 2026: "El Govern presenta com un acord pressupostari el que és en realitat una autèntica estafa política".
Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana després que la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, hagi lliurat al president del Parlament, Josep Rull, el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2026, aprovat aquest divendres en un Consell Executiu extraordinari.
Fernández ha criticat que el PSC, ERC i els Comuns "hagin volgut fer creure que negociaven uns nous pressupostos, que hi havien canvis profunds" durant aquests mesos quan la realitat és que el nou projecte i el que es va presentar al febrer són el mateix, segons ell.
"Exactament el mateix, amb les mateixes prioritats equivocades, amb els mateixos vicis polítics i amb les mateixes renúncies davant els problemes reals dels catalans", i ha sostingut que l'executiu ha inclòs disposicions addicionals declaratives per intentar disfressar que és el mateix projecte.
Preguntat per si es plantegen portar-lo al Consell de Garanties Estatutaries (CGE), el portaveu ha afirmat que estudiaran totes les accions per "impedir que aquesta estafa política es desenvolupi", posant el focus en les disposicions addicionals del projecte que, ha dit, miraran amb lupa.