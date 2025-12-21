Publicat 21/12/2025 22:57

El PP puja quatre punts a Extremadura, amb el 98,6% escrutat, mentre el PSOE cau 14 punts i Vox es duplica

Paperetes electorals i sobres per a les eleccions autonòmiques a Extremadura en un col·legi electoral, a 21 de desembre de 2025, a Mèrida
Javier Cintas - Europa Press

MÈRIDA 21 des. (EUROPA PRESS) -

El PP ha guanyat les eleccions autonòmiques d'aquest 21 de desembre a Extremadura, en el qual ha pujat quatre punts pel que fa als comicis de 2023, amb el 98,6 per cent escrutat, i ha aconseguit 29 diputats, un de més, mentre que el PSOE es desploma 14 punts, fins al 25,7 per cent dels vots i 18 escons.

Per la seva banda, Vox ha duplicat els seus suports, passant del 8,13 al 16,88 per cent dels vots, per la qual cosa passa de 5 a 11 escons en l'Assemblea d'Extremadura, mentre que Unides per Extremadura ha pujat quatre punts, del 6 al 10,2 per cent, i pansa de 4 a 7 diputats.

Els resultats, amb el 98,63% escrutat, són els següents:


SIGLES ESC'25 VOT'25 %'25 ESC'23 VOT'23 %'23
PP 29 225.194 43,15 28 237.384 38,78
PSOE 18 134.586 25,79 28 244.227 39,9
VOX 11 88.086 16,88 5 49.798 8,13
PODEM-IU 7 53.468 10,24 4 36.836 6,01

Les dades relatives a votants, abstenció i nuls són els següents:


COMICIS VOTANTS ABSTENCION BLANCS NULS
2025 532.272 37,28% 6.134 10.466
2023 626.033 29,64% 8.721 13.937

