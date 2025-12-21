El PP puja quatre punts a Extremadura, amb el 98,6% escrutat, mentre el PSOE cau 14 punts i Vox es duplica

Javier Cintas - Europa Press
MÈRIDA 21 des. (EUROPA PRESS) -
El PP ha guanyat les eleccions autonòmiques d'aquest 21 de desembre a Extremadura, en el qual ha pujat quatre punts pel que fa als comicis de 2023, amb el 98,6 per cent escrutat, i ha aconseguit 29 diputats, un de més, mentre que el PSOE es desploma 14 punts, fins al 25,7 per cent dels vots i 18 escons.
Per la seva banda, Vox ha duplicat els seus suports, passant del 8,13 al 16,88 per cent dels vots, per la qual cosa passa de 5 a 11 escons en l'Assemblea d'Extremadura, mentre que Unides per Extremadura ha pujat quatre punts, del 6 al 10,2 per cent, i pansa de 4 a 7 diputats.
Els resultats, amb el 98,63% escrutat, són els següents:
|SIGLES
| ESC'25
| VOT'25
| %'25
| ESC'23
| VOT'23
| %'23
|PP
| 29
| 225.194
| 43,15
| 28
| 237.384
| 38,78
|PSOE
| 18
| 134.586
| 25,79
| 28
| 244.227
| 39,9
|VOX
| 11
| 88.086
| 16,88
| 5
| 49.798
| 8,13
|PODEM-IU
| 7
| 53.468
| 10,24
| 4
| 36.836
| 6,01
Les dades relatives a votants, abstenció i nuls són els següents:
|COMICIS
| VOTANTS
| ABSTENCION
| BLANCS
| NULS
|2025
| 532.272
| 37,28%
| 6.134
| 10.466
|2023
| 626.033
| 29,64%
| 8.721
| 13.937