PP i PSOE empatarien en escons (21-22) en les europees seguits per Vox (5-6) i Sumar (3-4), segons un sondeig

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El PP i el PSOE empatarien en escons en les eleccions europees que se celebraran aquest diumenge 9 de juny, amb 21-22, i estarien seguits per Vox amb 5-6 i Sumar amb 3-4, segons una enquesta del GESOP per 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press aquest dilluns.

A continuació, la candidatura Ara Repúbliques --EH Bildu, ERC, BNG i Ara Més-- rebria 3 seients a l'Eurocambra, Podem aconseguiria 2-3, 'Se acabó la fiesta' 1-2, Junts 1 i el PNB 1, mentre que Cs es quedaria fora després dels comicis.

En percentatge de vot, el PP assoliria el 32% de suports; el PSOE el 31,5%; Vox el 8,1%; Sumar el 5,8%; Ara Repúbliques el 5%; Podem el 4,4%; 'Se acabó la fiesta' el 3,7%; Junts el 2%; el PNB l'1,8% i, finalment, Cs el 0,9%.

Pel que fa a la intenció directa de vot a Catalunya, el PSOE rebria el 24% de vots catalans; Ara Repúbliques un 10,6%; Junts un 8,9%; el PP un 4,4%; Podem un 3,5%; Vox un 2,4%; 'Se acabó la fiesta' un 2,4%; Sumar i el PACMA un 2,3%, respectivament, i Cs un 0,6%.

I respecte a la participació, un 58,8% dels enquestats està segur que votarà en les eleccions d'aquest diumenge, davant d'un 9% que està segur que no ho farà.