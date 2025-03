El PP proposa al Senat recordar la Transició i el paper de Joan Carles I en comptes de la mort de Franco

Veu "absurd celebrar la democràcia mitjançant la commemoració de la defunció d'un dictador"

MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -

El ple del Senat debatrà la setmana vinent una iniciativa del PP per reivindicar la Transició i el paper "determinant" del rei emèrit, Joan Carles I, en aquest procés, alhora que exigeixen al Govern central cancel·lar la seva agenda d'actes pel 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.

La majoria absoluta del PP a la cambra alta instarà l'executiu de Pedro Sánchez "a organitzar la pròxima commemoració del 50è aniversari de la Transició espanyola a la democràcia" i a no seguir amb la seva agenda 'Espanya en llibertat', perquè "els espanyols no li deuen la democràcia a la mort de Franco al llit d'un hospital".

Així ho exposen els populars en la seva moció, una iniciativa no vinculant a la qual ha tingut accés Europa Press, i en la qual aposten per "recordar el paper determinant jugat en el seu moment pel rei Joan Carles I" per a "l'establiment, consolidació i defensa de la democràcia", un "compromís" que --afegeixen-- ha "reforçat" el seu fill i actual monarca, Felip VI, de la mà de la societat espanyola.

El PP assenyala que la mort d'un dictador "mai suposa la desaparició instantània del seu règim polític", subratllant que no va ser fins a l'any 1977 que Espanya va començar "a registrar els mínims valors imprescindibles per donar sòl ferm al projecte constitucional".

I demana al Govern central "cancel·lar" el seu programa de commemoració de la mort de Franco, "atès que abona la falsa idea que el país deu fonamentalment la seva democràcia a la defunció del dictador i respon a un propòsit divisori i polèmic que no té res a veure amb l'esperit de la Transició".

"Lluny de, si més no intentar, liderar aquest acord, el Govern central ha optat per una via unilateral, interessada i sectària que, en comptes de servir per reforçar el consens social al voltant dels valors democràtics fonamentals, només està provocant una controvèrsia estèril i una divisió nociva", retreu.

LA MAJORIA D'ESPANYOLS D'AVUI NO VAN PATIR LA DICTADURA

En la seva opinió, el pas a la democràcia es deu a la generació que, entre 1976 i 1978, va dur a terme la Transició "amb valentia, generositat i esperança", així com a les anteriors que, des d'Espanya o des de l'exili, "van preparar durant la dictadura franquista el camí aprenent de la devastadora experiència de la Guerra Civil i sotmetent les seves diferències polítiques al bé major de la concòrdia".

"Triar el 20 de novembre de 1975 com a data clau per a la construcció de la democràcia al nostre país és tant com menysprear tots aquests esforços i aquests sacrificis, i és rebaixar el protagonisme del poble espanyol en la conquesta de la seva llibertat", critica.

Pel PP resulta "absurd celebrar la democràcia mitjançant la commemoració de la defunció d'un dictador", i acusa el Govern central de pretendre reescriure la història i de no tenir en compte la societat espanyola ni els dirigents polítics d'aquella època.

"La nostra Transició va ser fruit del diàleg i el consens, va ser un gran pacte de reconciliació que va cicatritzar les ferides del passat per començar a construir un futur de llibertat, democràcia, convivència de la diversitat i progrés social, i que va aplanar el camí per a la nostra plena integració en el projecte polític europeu", defensen, afegint que la majoria actual d'espanyols no va viure la dictadura.