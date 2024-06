El PP proposa el model Rajoy per reformar el finançament autonòmic que passa per una conferència de presidents

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari d'Economia del PP, Juan Bravo, ha proposat que, per reformar el sistema de finançament autonòmic, se segueixi el model que el 2017 va emprendre l'expresident Mariano Rajoy, de manera que primer es convoqui una conferència de presidents autonòmics, després el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i finalment s'arribi a un acord al Congrés.

La idea base de Bravo passa per una reforma del sistema de finançament multilateral i que atengui les necessitats de totes les comunitats autònomes. Per assolir aquest objectiu, diu el també diputat del PP, cal un consens generalitzat de les autonomies i que estiguin assessorades per un comitè d'experts independents que "busquin el millor sistema".

A més, Bravo creu que el panorama actual és favorable per arribar a aquest acord, ja que quan Rajoy "va obrir el meló" per reformar el sistema hi havia una recaptació d'uns 186.000 milions d'euros, mentre que actualment se'n recapten 271.000 milions. "Si en aquell moment es veia la possibilitat d'arribar a acords, imagini's amb 86.000 milions més", ha assenyalat en unes declaracions en el programa Parlamento d'RNE, recollides per Europa Press.

EL FINANÇAMENT TAMBÉ ES VA REFORMAR AMB AZNAR

A més d'aquest model Rajoy, Juan Bravo ha recordat que amb el Govern de José María Aznar, el 2002, es va aconseguir una reforma del sistema de finançament que va comptar "amb el suport del 93% del Congrés". "Aquesta és la nostra fórmula, també", ha postil·lat.

No obstant això, creu que si el Govern de Pedro Sánchez vol reformar el sistema, ho intentarà sense el PP, tot i dubta que realment tingui aquesta intenció després de sis anys governant. "El Govern central fa sis anys que governa i no ho ha intentat", ha esgrimit.

Però per qui sí que hi pot haver una reforma, segons el parer de Bravo, és per a Catalunya, després que la comunitat autònoma ha demanat una condonació de deute de 15.000 milions d'euros i un sistema de finançament i fiscal propi, similar al del País Basc i Navarra.

El sotssecretari d'Economia considera que aquest possible finançament singular català arribarà "fins on vulguin" ERC i Junts, ja que el Govern central oferirà "el que calgui" perquè Sánchez continuï sent president, com va fer anteriorment, afegeix Bravo, amb els indults i l'amnistia.

L'ÚLTIMA REFORMA DEL 2009 ES VA PACTAR AMB PARTITS CATALANS

En aquest context, ha aprofitat per criticar que siguin precisament ERC i Junts els que es queixin del sistema de finançament, quan el 2009 i després d'un acord del PSOE amb ERC i Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) es va reformar l'esquema de finançament autonòmic.

"És sorprenent que els mateixos que ho van fer el 2009 amb el 51% dels vots sense unanimitat, avui siguin els que diuen que aquest sistema no val, se n'inventin un altre de nou i el tornin a voler imposar a tots els altres", ha subratllat.