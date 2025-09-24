El PP proposa Juan Milián com a senador autonòmic per Catalunya

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
El PP registrarà aquest dijous en el Parlament una sol·licitud que proposa Juan Milián com a candidat a senador autonòmic per Catalunya, informa el partit aquest dimecres en un comunicat.
És portaveu del grup popular en l'Ajuntament de Barcelona i coordinador general d'Estratègia i Comunicació del partit a Catalunya, i va ser diputat del Parlament les legislatures IX, X i XI.
Juan Milián (Morella 1981) és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa.
Ha estat professor associat a la UB i membre del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
Ha escrit i publicat assajos polítics, com 'El proceso español' y '¡Liberaos!', tots dos a l'editorial Deusto.