El PP proposa evitar l'efecte de despoblació inscrivint els nounats al lloc de residència, en comptes del de l'hospital

Alerta que els hospitals els registren al lloc de naixement, cosa que perjudica els municipis petits

MADRID, 16 març (EUROPA PRESS) -

El PP vol que el Govern central faciliti fórmules per inscriure els infants als registres civils del lloc de residència de la seva família quan no coincideixi amb el lloc on neixen. Actualment la majoria dels progenitors deleguen la inscripció als hospitals, que registren els menors a la localitat dels centres hospitalaris independentment que les famílies resideixin a altres municipis, cosa que perjudica els pobles petits més afectats per la despoblació.

Amb aquest objectiu, el primer partit de l'oposició ha registrat una proposició no de llei per debatre-ho a la Comissió de Justícia del Congrés, en què a més insta a l'aprovació del reglament de desenvolupament de la Llei del Registre Civil, que data del 2011.

Aquesta norma va establir el model de registre personal, electrònic i únic per a tot Espanya, i va substituir el sistema tradicional basat en llibres, a més de preveure que la inscripció dels nounats es pugui fer a qualsevol de les Oficines Generals del Registre Civil independentment del lloc del part.

El 2015 la llei es va reformar per simplificar tràmits i contemplant la possibilitat que inscriure les criatures des dels hospitals públics i privats habilitats per a això. Els centres sanitaris les inscriuen al registre de la seva localitat, de manera que no és possible fer-ho després en un altre de diferent.

S'HAN D'OCUPAR DE LA PAPERASSA

Si els pares i mares volen que el nounat quedi inscrit al seu municipi de residència en lloc del de naixement, s'han d'ocupar de la gestió i, segons el PP, els tràmits es compliquen ja que han d'aportar, "a més de tota la documentació exigida per practicar la inscripció de naixement, els certificats d'empadronament de tots dos progenitors i un certificat de l'hospital en què va néixer que demostri que no s'ha tramitat la inscripció al Registre Civil d'aquesta localitat".

Això porta els progenitors a inscriure els menors al registre del lloc de naixement, cosa que perjudica els petits municipis i "la seva lluita contra la despoblació".

"La població d'un municipi es calcula en funció del padró municipal, però el lloc de naixement sol influir en estadístiques i projeccions oficials, i si els nascuts a pobles petits s'inscriuen a ciutats més grans, això provoca que no apareguin en el padró municipal des del principi, així reben menys recursos de l'Estat i de les comunitats autònomes, i afecta els serveis com centres educatius, infraestructures bàsiques, serveis sanitaris i socials, etc", detalla el PP en la seva iniciativa.

REGLAMENT PENDENT DES DE FA CATORZE ANYS

En aquest context, els populars suggereixen aprofitar el reglament pendent per "donar solució a aquest problema" i a d'altres que s'arrosseguen des de l'entrada en vigor de la llei del 2011.

En concret, demana que es facilitin fórmules perquè els progenitors puguin inscriure el naixement dels seus fills a l'oficina del Registre Civil corresponent al seu domicili, tot i que el part es produeixi en una altra localitat, per unificar criteris i evitar les traves i els desplaçaments.

També demanda que s'implanti plenament el model electrònic i interoperable per facilitar que tots els centres sanitaris i les oficines del Registre Civil puguin intercanviar dades i comunicacions en temps real, amb especial suport tècnic i pressupostari per a zones rurals o amb menys recursos.

Finalment, demanden que es formi adequadament el personal de les oficines del Registre Civil i es dotin dels mitjans necessaris per a la implantació efectiva del model nou, de manera que la ciutadania rebi un servei homogeni i modern.