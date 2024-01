El PP proposa dissoldre les organitzacions que promoguin referends il·legals o declarin la independència

MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, ha anunciat aquest dimecres que l'esmena de totalitat amb text alternatiu que el PP presentarà a la llei d'amnistia contempla la dissolució de les organitzacions que promoguin referends il·legals o declarin la independència d'una part del territori nacional.

Aquesta iniciativa, que el PP té previst registrar aquest mateix dimecres al Congrés, també busca càstigs per a les "autoritats, càrrecs o funcionaris públics que promoguin la inobservança de les lleis o l'incompliment de les resolucions judicials", buscant "perjudicar l'unitat" d'Espanya.

Aquest text alternatiu que complementa l'esmena és una reforma del Codi Penal i es debatrà al Ple del Congrés en una setmana.

A la seva iniciativa, el PP aposta per tipificar com a delicte les "declaracions d'independència" i "el referit a la violència" o les "consultes il·legals", segons ha avançat Tellado, qui no ha aclarit si el que es busca amb la proposta de promoure "la dissolució de les organitzacions o persones jurídiques que incorrin en qualsevol d'aquests delictes" és il·legalitzar a les formacions independentistes, com sí defensa Vox.

(SEGUIRÀ AMPLIACIÓ)