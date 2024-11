El PP no preveu noves accions judicials després de la declaració d'Aldama

MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu nacional del PP, Borja Sémper, ha assenyalat aquest divendres que la primera opció del seu partit és demanar explicacions al Govern central després del que va declarar l'empresari Víctor de Aldama davant el jutge. I en la mateixa línia, el portaveu al Congrés, Miguel Tellado, ha exigit explicacions a Pedro Sánchez i ha incidit que el cas Koldo ja l'investiga l'Audiència Nacional.

D'aquesta manera han respost els dos portaveus preguntats per si el PP estudia presentar accions judicials com Vox, que va anunciar que demanarà la imputació de Sánchez i de diversos ministres després de la declaració d'Aldama, que va comparèixer voluntàriament com a investigat.

Sémper ha assenyalat que Aldama va implicar en presumpta corrupció "molta gent" del Govern central, per la qual cosa la seva confessió va ser "rellevant" i "interpel·la directament el president".

"Quan la corrupció assenyala algun polític, la reacció natural sol ser la de dir que és mentida, mirar a una altra banda i menysprear o caricaturitzar qui, com en aquest cas el senyor Aldama, ahir confessava", ha criticat en una entrevista a 'La mirada crítica' de Telecinco i recollida per Europa Press.

El dirigent popular ha afirmat que Sánchez "no ha après res dels casos pretèrits de corrupció" que han afectat tant "el PSOE o el PP" i "continua responent malament davant la corrupció".

A parer seu, "el primer" que ha de fer el PP "és demanar explicacions al Govern central" des d'una oposició "responsable, constructiva".