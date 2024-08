PP presentarà una llei per recuperar la competència estatal en l'esport i evitar reconèixer a les seleccions catalanes

MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària de Mobilització i Repte Digital del PP, Noelia Núñez, ha anunciat que la seva formació ha registrat una proposició de llei per modificar i restablir les competències estatals en matèria esportiva i evitar el reconeixement de les seleccions catalanes per a la seva projecció internacional, tal com planteja el preacord entre PSC i ERC per investir al socialista Salvador Illa.

Ha estat aquest diumenge en Navia (Astúries) i acompanyada del president del PP d'Astúries, Álvaro Queipo, on Núñez ha fet l'anunci d'aquesta proposta, que principalment consistirà en una modificació de la Llei de l'Esport aprovada en la legislatura passada.

"Des del PP defensem que la representació esportiva afecta a la imatge internacional d'Espanya, i és per això que la competència ha de ser de l'Estat. No pot ser que (...) hi hagi un reconeixement i una promoció de les seleccions catalanes, perquè això trenca la imatge exterior del nostre país", ha asseverat la diputada 'popular' en declaracions als mitjans.

A parer seu, aquest reconeixement de les seleccions catalanes que pretén ERC trenca "l'enfocament global que requereix l'esport", per la qual cosa és necessari que aquests assumptes es treballin des d'un punt de vista supraautonòmic i no des del "rupturisme absolut".

A més, Núñez ha recordat que l'article 149 de la Constitució Espanyola estableix que les competències per a les relacions internacionals són estatals.

"El PP busca restablir les competències estatals en matèria esportiva, per respecte al nostre país, a l'interès general, però també per respecte als esportistes espanyols", ha dit la madrilenya, per acabar retraient que aquest reconeixement suposa una "nova cessió" del PSOE a ERC per "comprar" la butaca de Salvador Illa en la Generalitat de Catalunya.