El PP presentarà aquest dilluns un escrit al Congrés demanant la dimissió d'Armengol pel 'cas Koldo'

Tellado demana a Sánchez que comparegui per donar explicacions: "Si alguna cosa tenim clar és que ho sabia i ho va tapar"



LA CORUNYA, 3 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, ha anunciat que el PP registrarà aquest dilluns a la Cambra baixa un escrit demanant la dimissió immediata de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, "per la seva evident implicació" en el 'cas Koldo'.

"Tot apunta al fet que va col·laborar amb la trama i ha intentat enganyar la UE demanant que, amb fons comunitaris, assumís la despesa d'aquesta estafa", ha manifestat el dirigent popular, qui ha destacat que, per neteja democràtica, Armengol ha de dimitir al més aviat possible perquè "ha jugat amb els diners, la salut i la intel·ligència dels espanyols".

Per al responsable del PP el 'cas Koldo' és el cas Sánchez. "Aquest no és el cas Koldo, aquest no és el cas Ábalos, aquest és el cas Sánchez, perquè tots els implicats són persones tremendament properes al president del Govern central i són persones que tenen una vinculació directa amb ell", ha subratllat durant la seva intervenció en un acte de la Ruta per la Igualtat del PP a la Corunya.

En la seva opinió, "Armengol està fent un mal enorme" al Congrés dels Diputats i "està devaluant el prestigi d'una institució que ha d'estar molt per sobre de tot això". En aquest sentit, ha afegit que Armengol mai hauria d'haver estat nomenada presidenta.

Tellado ha insistit que Armengol "no pot seguir ni un minut més al capdavant del Congrés dels Diputats. No està capacitada ni ètica, ni política, ni moralment, i per això al més aviat possible ha d'abandonar la presidència del Congrés dels Diputats".

El portaveu ha subratllat que el PP no pararà fins que el PSOE assumeixi les responsabilitats polítiques "caigui qui caigui" i ha criticat el "cinisme, hipocresia i covardia" mostrat per Sánchez.

"SÁNCHEZ HO SABIA I HO VA TAPAR"

El dirigent popular ha demanat al Govern central que "assumeixi les seves responsabilitats" i "apagui aquesta intenció de mantenir un ventilador i intentar incloure en la seva trama els qui mai han estat".

"Estem parlant d'una trama de corrupció socialista i són els socialistes els que han de donar totes les explicacions. És hora que Pedro Sánchez deixi d'amagar", ha indicat.

En aquest sentit, Tellado ha demanat la compareixença de Pedro Sánchez per donar explicacions. "Avui, si alguna cosa tenim clar, és que Pedro Sánchez ho sabia. Pedro Sánchez ho sabia tot. Sabia tot el que estava succeint i ho va tapar, i per tant li deu una explicació al conjunt de la societat espanyola", ha subratllat.

Per Tellado "això és tremendament greu perquè qualsevol ciutadà que és coneixedor d'un delicte té l'obligació de posar-ho en coneixement de la justícia. Ja no dic si aquest ciutadà és a més el president del Govern d'Espanya", ha indicat.

BOLAÑOS TERGIVERSA L'INFORME DE LA COMISSIÓ DE VENÈCIA

D'altra banda, ha advertit que el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha "tergiversat" l'esborrany d'un informe de la Comissió de Venècia "fruit del seu nerviosisme i per la solitud del Govern central".

"Sánchez ha pres a tot un país com a ostatge dels seus escàndols de corrupció i dels impagables deutes contrets amb els seus socis independentistes. El Govern central es dedica a resistir i a emprar tots els seus recursos a no ofegar-se i posar-se a cobert davant de la trama de mossegades", ha ressaltat.