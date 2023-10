El PP presenta al Senat una moció de rebuig als pactes del PSOE amb independentistes i Puigdemont

MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentat una moció a la Cambra alta perquè el Senat rebutgi els pactes del PSOE amb independentistes i amb l'expresident català Carles Puigdemont, esgrimint que la convivència democràtica "no és possible" si els interlocutors d'una negociació han fugit de la justícia o reiteren la seva intenció de repetir "accions contràries a la Constitució".

La moció, que s'haurà de debatre en el ple del Senat dimarts que ve, 17 d'octubre, rebutja que se subverteixin els fonaments de la Carta Magna mitjançant negociacions polítiques per a la "consecució d'una majoria conjuntural al Congrés", sobretot si els interlocutors de l'acord "són persones acusades i fugides de la justícia o condemnades per actes d'extrema gravetat contra l'ordre constitucional".

Així mateix, recorda que "els greus actes comesos pels responsables polítics de l'intent secessionista a Catalunya del 2017 van suposar un cop directe contra les aspiracions de convivència democràtica dels catalans en particular i dels espanyols en general".

El PP també vol que es considerin "els successius privilegis legals" que el Govern central ha concedit i els que "està disposat a continuar concedint" a les persones encausades i condemnades per aquests actes com a no beneficiosos per a "la convivència democràtica" i com a lesius per a "la dignitat dels espanyols com a ciutadans lliures i iguals".

En aquesta línia, la formació liderada per Alberto Núñez Feijóo remarca que la convivència democràtica dins de la Constitució "ha de continuar sent la fi última de l'activitat de tots els partits polítics", tant com la defensa de la llibertat i la igualtat que "li són inherents" i del principi de legalitat "que la fa possible".