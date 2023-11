El PP presenta una reforma del Reglament del Senat per tenir la potestat de dilatar la llei d'amnistia

MADRID, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentat una reforma del Reglament del Senat per donar potestat a la Mesa de la cambra alta, on els d'Alberto Núñez Feijóo tenen majoria absoluta, per decidir o no aplicar el procediment d'urgència en els projectes de llei, com previsiblement serà el de l'amnistia.

Segons fonts del PP, es pretén modificar l'article 133 del Reglament del Senat perquè en les proposicions de llei, la Mesa del Senat pugui decidir si aplica el procediment d'urgència, quan així ho sol·liciti el Govern central o el Congrés dels Diputats.

D'aquesta manera, es dilataria la llei d'amnistia que el PSOE està pactant amb els independentistes i que es presentaria al llarg d'aquesta setmana, previsiblement.