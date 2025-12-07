El PP presenta una reforma al Congrés perquè els ministres justifiquin les absències a les sessions de control

Eduardo Parra - Europa Press
Ester Muñoz critica l'absència de set ministres en la propera sessió de control, entre ells Montero i Alegria, assenyalades pel 'cas Salazar'
MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Partit Popular en el Congrés, Ester Muñoz, ha anunciat que el seu partit presentarà una reforma en el Congrés dels Diputats perquè els ministres hagin de justificar les seves absències a les sessions de control del Govern.
"Únicament quan tinguin cites ineludibles podrien faltar a aquesta sessió de control", ha matisat Muñoz en declaracions remeses a mitjans de comunicació aquest diumenge. La mesura neix després de que s'hagin conegut les denúncies per assetjament sexual contra l'exdirigent socialista i exasesor a Moncloa Francisco Salazar, un cas que, en paraules de Muñoz, "el Partit Socialista ha tapat".
Així, ha criticat que el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, "no només no ha assumit cap responsabilitat, sinó que ha imposat el silenci al Partit Socialista, la qual cosa porta a pensar en si podria estar havent-hi un encobriment".
En aquest sentit, ha explicat que en la sessió de control del proper dimecres faltaran set ministres, entre els quals es troba la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, "a la qual des del propi cercle del PSOE s'assenyala com una de les responsables que no s'estigui coneixent tota la veritat" i que "ha dit als seus ministres que no vinguin a la sessió de control", ha subratllat Muñoz.
També ha carregat contra l'absència de la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports i portaveu del Govern, Pilar Alegria, "aquesta ministra que coneixent-se totes aquestes denúncies es reunia i menjava amb Paco Salazar en un entorn de confiança", ha apuntat la portaveu dels 'populars'.
"No pot ser que, en el pitjor moment del Partit Socialista, en el moment en el qual estem coneixent aquest escàndol que s'ha produït dins de Moncloa, els ministres desapareguin del Ple i no donin explicacions", ha asseverat, al mateix temps que ha exigit a Sánchez que "expliqui tot el que ha passat en el seu entorn de confiança. Un de més, Paco Salazar, que se suma així als seus altres dos secretaris d'organització, a Ábalos i a Cerdán".