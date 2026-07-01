El PP presenta una campanya per animar els veïns de Barcelona a seguir la selecció als bars

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El PP ha presentat la campanya 'Quan vas al bar a mirar la selecció, hi guanyem tots' en la qual anima els veïns de Barcelona a seguir la selecció espanyola durant el transcurs del Mundial de futbol als bars de la ciutat.
El president popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha sostingut que "els bars formen part de la identitat de Barcelona" i ha recordat que mirar els partits en un bar també vol dir donar suport al sector, indica la formació en un comunicat.
"Volem animar els barcelonins a omplir els bars durant els partits de la selecció. Perquè quan anem a mirar el futbol al bar hi guanyen els restauradors, hi guanyen els barris i hi guanyen els veïns", ha conclòs Sirera.