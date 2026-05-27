El PP pregunta a Illa si "hi ha cap vinculació" entre el seu viatge a la Xina i Zapatero

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que expliqui si "hi ha cap vinculació" entre el seu viatge a la Xina, el contracte de la Generalitat amb Huawei i l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
En un comunicat aquest dimecres, afirma que "Illa hauria de ser el primer interessat a mostrar transparència en aquest assumpte, i més ara que estan sortint a la llum les presumptes connexions de l'expresident Zapatero amb el règim comunista xinès".
Reclama respostes perquè l'adjudicació de l'acord marc dels serveis corporatius de connectivitat XCAT Connecta "sembla portar el segell del PSOE, el de Zapatero, el de Pedro Sánchez i el de Salvador Illa".
També considera que la Generalitat "ha entregat la columna vertebral" de la seguretat pública i instal·lacions delicades a una empresa que, ha dit, està vetada a països de l'entorn d'Espanya.
El PP ha registrat diverses peticions de compareixença al Parlament perquè "tots els consellers i alts càrrecs de la Generalitat que han mantingut reunions amb Huawei s'expliquin i responguin".