El PP pregunta al Govern central si Bolaños i Óscar López van canviar de mòbil per "destruir proves" contra García Ortiz

MADRID 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El PP ha preguntat al Govern central si els ministres Félix Bolaños i Óscar López van canviar de mòbil, així com els dos últims secretaris d'Estat de Comunicació, Francesc Vallès i Ion Antolín, en un intent de "destruir proves" que afectin el fiscal general de l'Estat, investigat per un delicte de revelació de secrets per la suposada filtració que va denunciar la parella d'Isabel Díaz Ayuso.

Els populars han registrat una bateria de preguntes per escrit al Congrés per saber si més membres del Govern central "han actuat com el president (Pedro Sánchez) i García Ortiz", després que l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) va confirmar que el fiscal general va esborrar els missatges del mòbil els dies de la presumpta filtració, cosa que Fiscalia va confirmar que es va fer per motius de seguretat, o que el Suprem va apuntar que el correu filtrat va tenir com a destinatari "Presidència del Govern central".

Fonts del grup parlamentari del PP s'han fet ressò a més "d'informacions periodístiques" que apunten que Pedro Sánchez "va prendre la mateixa decisió" de canviar de mòbil després de conèixer les investigacions que afecten el FGE i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, "també podria haver instal·lat Whatsapp en un altre telèfon".

Per això, el PP vol saber "quants membres del Govern central, i del gabinet de Presidència han canviat de número en els últims tres mesos".

CONÈIXER ELS MOTIUS REALS

El PP vol saber també el motiu pel qual l'executiu va prendre la decisió de canviar els mòbils a ministres i altres alts càrrecs. A La Moncloa, segons els populars, "miren de justificar aquests canvis al·ludint a motius de seguretat". "Per què no es va prendre aquesta decisió fa tres anys, quan el Govern central va confirmar el hackeig, a través del sistema Pegasus, dels mòbils de Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska i Luis Planas?", ha qüestionat.

Els de Núñez Feijóo reiteren que volen saber quants membres s'han canviat de mòbil o fan servir l'aplicació Whatsapp "des d'una altra targeta SIM en els últims tres mesos". També qüestionen si se li ha canviat el telèfon al secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas, o la cap de gabinet del ministre Óscar López, Pilar Sánchez Acera, que "va donar instruccions a l'exlíder del PSOE a Madrid Juan Lobato per fer servir en un ple de l'Assemblea de Madrid aquest correu procedent de la Fiscalia".

El PP també vol saber si aquesta pràctica també es va produir en els dispositius mòbils de Vallès i Antolín, els dos últims secretaris d'Estat de comunicació, que, segons els populars, van ser "cessats tots dos en un espai de 20 dies després que la UCO assenyalés que els dos van tenir coneixement del correu electrònic filtrat".

"Al Govern central i al fiscal general de l'Estat se'ls estan acabant les excuses i acumulant les explicacions", ha criticat les fonts del PP, que insisteixen que tant Sánchez com el seu govern "hauran de rendir comptes" davant de la "degradació institucional".