El PP portarà al TC el veto "servil" de la Mesa del Congrés a la votació sobre les eleccions generals

MADRID 18 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Grup Popular al Congrés, Ester Muñoz, ha confirmat que el PP recorrerà al Tribunal Constitucional contra la decisió de la Mesa del Congrés d'impedir que es votés en el ple una esmena que demanava al president Pedro Sánchez que convoqui eleccions. "Un veto arbitrari i servil", sostenen els populars.
Dimarts, la Mesa, amb els vots del PSOE i Sumar en una reunió telemàtica sense informe dels lletrats, va rebutjar tramitar les esmenes del PP i Junts per votar al Congrés l'exigència de convocar eleccions. La majoria de l'ens entén que és una competència exclusiva de l'executiu i no del legislatiu, tot i que altres textos com el cessament de ministres o la qüestió de confiança, s'han debatut i votat a la cambra baixa.
El Grup Popular ja va presentar un recurs de reconsideració davant la Mesa, que està pendent de resolució i que haurà de ser debatut en la Junta de Portaveus el Congrés, en què el PP, Junts i Vox sumen majoria absoluta a favor de votar l'exigència d'eleccions generals. Això sí, l'opinió de la Junta no és vinculant per a l'ens que presideix Francina Armengol.
Amb tot, sense esperar a la resolució, el PP ja ha confirmat que acabarà portant l'assumpte al TC perquè subratlla que va ser un veto "oportunista" l'única fi del qual era impedir que el parlament expressés la seva voluntat favorable a avançar les generals.