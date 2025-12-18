El PP portarà al TC la regulació dels lloguers de temporada i habitacions

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha avançat que el seu partit denunciarà davant el Tribunal Constitucional (TC) la nova llei catalana que regula el lloguer de temporada i habitacions que s'ha aprovat aquest dijous al Parlament.
"El que s'ha aprovat avui és un atac a la propietat. No podem garantir el dret a l'habitatge afeblint el dret a la propietat", ha dit en una roda de premsa després d'aprovar-se la norma.
Fernández ha afirmat que l'aprovació del projecte de llei, que també contempla la creació d'un registre de grans tenidors, ha suposat una "escenificació de qui governa Catalunya", en referència a ERC i els Comuns, socis d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa.