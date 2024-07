El PP portarà la reforma del Reglament del Parlament al Consell de Garanties Estatutàries

No tanca la porta a que altres partits s'adhereixin a la petició

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El PP portarà al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) l'eventual reforma del Reglament del Parlament de Catalunya impulsada pel PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP que vol ampliar els supòsits de delegació del vot i incorpora, per primera vegada, el vot telemàtic en el reglament de la cambra.

Fonts dels populars han explicat aquest dimecres a Europa Press que el grup parlamentari presentarà una petició de dictamen al CGE immediatament després del ple que es preveu de cara a l'11 de juliol --en espera que la Junta de Portaveus convoqui la sessió-- en el qual previsiblement es tramitarà per lectura única aquesta proposta.

El CGE tindrà aleshores 7 dies per emetre un dictamen sobre si veu oportuna aquesta modificació del reglament, que els partits impulsors preveuen aprovar definitivament en un ple el 25 de juliol, i la convocatòria del qual també haurà de passar per la Junta de Portaveus.

VOX S'HI PODRIA SUMAR

El grup dels populars, en representar més d'una desena part de la cambra catalana amb 15 escons, té la potestat per adreçar-se al Consell de Garanties, cosa que Vox no pot fer perquè té 11 diputats, segons apunten les mateixes fonts.

En aquest sentit, el PP no tanca la porta "a ningú" i, per tant, a que altres grups com Vox s'hi puguin adherir, tot i que la seva intenció és liderar l'oposició a un reglament que asseguren que es vol fer a mida dels partits independentistes.

Més enllà de la petició d'aquest dictamen, el partit defensa que està disposat a impulsar "totes les accions que calgui per evitar que aquesta proposta de modificació del reglament es dugui a terme i s'acabi aprovant".

EL MARC DE LES NEGOCIACIONS

Confien que el CGE sigui "responsable i conseqüent" davant aquesta modificació que facilitaria la votació telemàtica de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a revalidar el càrrec, Carles Puigdemont, i de l'exconseller i diputat de Junts Lluís Puig, que resideixen a l'estranger en espera que se'ls apliqui la llei d'amnistia.

Aquesta proposta de modificació del reglament arriba mentre estan en marxa les negociacions d'investidura, en què el candidat socialista, Salvador Illa, està mirant d'aconseguir el suport d'ERC i els Comuns, mentre que Puigdemont vol un govern amb ERC i la CUP, que necessitaria l'aval dels socialistes.

El PSC va presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional contra el vot telemàtic de Puig durant la passada legislatura, i l'alt tribunal va acordar el passat 5 de juny anul·lar el vot de l'exconseller, contra els acords de la Mesa de la cambra que li van permetre votar telemàticament.