El PP porta al Senat una bateria de preguntes a Puente i Marlaska pel "caos" de Barajas i la imatge de país

MADRID 17 maig (EUROPA PRESS) -

El Grup Parlamentari Popular al Senat ha registrat una bateria de preguntes escrites a la cambra alta davant de la "caòtica" situació que es viu a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas per la presència de centenars de persones que viuen i pernocten a les instal·lacions aeroportuàries.

"Un caos del qual el govern de Pedro Sánchez és el responsable", segons remarca la portaveu del Grup Parlamentari Popular al Senat, Alicia García. "Està més preocupat dels seus missatges amb Ábalos --l'exministre de Transports José Luis Ábalos-- que dels problemes dels espanyols, i les conseqüències són aquestes: abandonament de les infraestructures i empitjorament dels serveis públics", lamenta la senadora popular.

García responsabilitza d'aquesta situació als ministres de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per "estar de braços plegats mentre la situació a l'aeroport es fa cada vegada més perillosa".

En aquest sentit, la dirigent del Partit Popular denuncia "el deteriorament de la imatge internacional de l'aeroport", al mateix temps que ressalta que Barajas "representa la porta d'entrada a Espanya i té la categoria de hub internacional".

IMPACTE REPUTACIONAL I ECONÒMIC

En aquest context, entre la bateria de preguntes dirigides al govern de Sánchez, el PP al Senat pregunta al Ministeri liderat per Óscar Puente "si ha avaluat o realitzat cap informe sobre l'impacte reputacional i econòmic que suposa per al turisme internacional la degradació progressiva de l'aeroport de Barajas".

Quant a l'actuació d'Aena, la portaveu dels populars al Senat reclama explicacions sobre els protocols d'actuació davant de "la vergonyosa situació que es viu a l'aeroport, així com per les mesures adoptades per "protegir els treballadors, tripulacions i passatgers davant dels conflictes i tensions que generen les persones que viuen de manera permanent i estable al recinte de la T4".

A més, la senadora popular demana conèixer les inversions d'Aena en les labors de neteja, desinfecció i control sanitari "davant de la plaga de xinxes denunciada pels sindicats i que afecta tant els treballadors de l'aeroport, com els passatgers que transiten diàriament per les instal·lacions de Barajas".

PREGUNTES A MARLASKA

Quant a les actuacions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a l'aeroport madrileny, dirigides pel Ministeri d'Interior, el Grup Parlamentari Popular al Senat pregunta a Marlaska si considera "acceptable que el principal aeroport internacional d'Espanya s'hagi convertit en un espai de pernoctació permanent per a centenars de persones sense llar".

"Quines instruccions ha rebut la Policia Nacional destacada a Barajas per actuar davant d'aquesta situació i per què no s'ha activat un protocol específic d'intervenció? S'ha reforçat el nombre d'efectius policials a les zones afectades de la T4, o continua sent el mateix que abans de l'augment d'aquesta problemàtica? Quants agents estan destinats actualment al control de seguretat interna de l'aeroport?, en són algunes.

Així mateix, vol saber si s'ha augmentat el nombre d'efectius policials a les zones afectades de la T4, si s'han incrementat els furts i les situacions d'inseguretat o si s'està investigant l'actuació de les màfies dedicades al tràfic de persones, delinqüència organitzada o migració irregular.

Finalment, Alicia García s'interessa per les funcions concretes que exerceix la Guàrdia Civil, si el Ministeri d'Interior ha reforçat els seus efectius a l'aeroport i si s'ha coordinat un pla conjunt entre la Benemèrita i la Policia Nacional per garantir la seguretat integral a Barajas.