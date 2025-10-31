El PP porta al Parlament una enquesta del Govern que planteja als alumnes "si se senten nen o nena"

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrat aquest divendres al Parlament una bateria de preguntes al Govern en les quals assegura que una enquesta escolar planteja als alumnes de 5è de primària si "se senten nen o nena", i ho ha qualificat d'inadmissible, segons informa en un comunicat.
Els populars han afirmat que aquesta pregunta estava inclosa en una recent Enquesta d'Educació, de Salut i Social dels Infants a Catalunya (Essic), i demanen la compareixença de les conselleres de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo; de Salut, Olga Pané, i d'Educació, Esther Niubó.
"INADMISSIBLE"
El portaveu del grup parlamentari, Juan Fernández, ha qualificat la pregunta d'inadmissible: "Als menors se'ls protegeix, no se'ls confon. Pretenen induir-los a rebutjar el seu propi cos, i això és una cosa que cap administració hauria de promoure".
Per Fernández, "aquests continguts excedeixen l'àmbit educatiu i suposen una intromissió en la formació emocional i afectiva dels menors".