El PP porta al Parlament una enquesta del Govern que planteja als alumnes "si se senten nen o nena"

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández
El PP ha registrat aquest divendres al Parlament una bateria de preguntes al Govern en les quals assegura que una enquesta escolar planteja als alumnes de 5è de primària si "se senten nen o nena", i ho ha qualificat d'inadmissible, segons informa en un comunicat.

Els populars han afirmat que aquesta pregunta estava inclosa en una recent Enquesta d'Educació, de Salut i Social dels Infants a Catalunya (Essic), i demanen la compareixença de les conselleres de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo; de Salut, Olga Pané, i d'Educació, Esther Niubó.

"INADMISSIBLE"

El portaveu del grup parlamentari, Juan Fernández, ha qualificat la pregunta d'inadmissible: "Als menors se'ls protegeix, no se'ls confon. Pretenen induir-los a rebutjar el seu propi cos, i això és una cosa que cap administració hauria de promoure".

Per Fernández, "aquests continguts excedeixen l'àmbit educatiu i suposen una intromissió en la formació emocional i afectiva dels menors".

