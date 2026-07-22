El PP porta al CGE la llei catalana per limitar les compres especulatives d'habitatge

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El PP ha sol·licitat aquest dijous al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) un dictamen sobre l'adequació a la Constitució i a l'Estatut de la proposició de llei de modificació de la llei d'urbanisme per limitar les compres especulatives d'habitatge, iniciativa dels Comuns pactada amb el Govern que s'havia de debatre aquest dijous al Parlament.
Fonts populars argumenten que la Generalitat no pot, a través de la legislació urbanística i mitjançant la seva competència exclusiva, regular el dret civil, qüestió sobre la qual Catalunya sí que té competències, però que no permeten regular "aspectes essencials" dels contractes, competència exclusiva estatal.
Així mateix, consideren que atempta contra el dret a la propietat establert en la Constitució i el dret a la llibertat d'empresa, a banda del d'igualtat en les relacions contractuals, a més de generar inseguretat jurídica.
En presentar-se aquest recurs davant el CGE, s'ajornarà el debat final de la proposició de llei, que no es podrà votar al Parlament fins a la decisió de l'òrgan estatutari (té un mes per emetre el dictamen), per la qual cosa no es reprendrà la qüestió a la cambra fins al següent període de sessions, a finals de setembre o a l'octubre.
La proposició vol limitar la compra d'immobles en zones de mercat residencial tensionat per revendre'ls a curt termini o destinar-los a lloguer turístic o de temporada, sinó només per a residència habitual o lloguer a preus topats, i en deixa l'aplicació a mans dels ajuntaments.