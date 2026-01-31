El PP porta a Brussel·les la deterioració de Rodalies i demana avaluar el compliment de la normativa europea

LAURIE DIEFFEMBACQ - Arxiu
MADRID 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El Partit Popular ha registrat una pregunta davant de la Comissió Europea per denunciar la deterioració estructural de la xarxa de Rodalies a Catalunya, després de l'aparició de les "incidències recurrents" i les "deficiències greus" en el manteniment d'una infraestructura que consideren "essencial" per a la mobilitat diària de centenars de milers d'usuaris a Catalunya.
La iniciativa ha estat impulsada per la secretària general del PPE, Dolors Montserrat, i l'eurodiputat Borja Giménez Larraz, qui ha sol·licitat a Brussel·les que avaluï si les autoritats competents compleixen les obligacions que marca el Dret de la Unió en matèria de seguretat, manteniment i renovació ferroviària.
La pregunta s'ha presentat després del col·lapse del servei en les últimes setmanes, que va incloure la suspensió total de Rodalies durant diversos dies i dos greus accidents ocorreguts el 20 de gener de 2026, amb un balanç de 37 ferits i la mort d'un maquinista. Aquests fets han posat de manifest, segons el PP, "l'obsolescència de la xarxa" i el seu impacte directe en "la seguretat de passatgers i treballadors".
DEMANEN EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EUROPEA
El PP recorda que la normativa europea obliga a garantir el correcte manteniment i la seguretat de les infraestructures ferroviàries, i pregunta a la Comissió si ha avaluat el grau de compliment en el cas de Rodalies i si les fallades reiterades poden suposar un incompliment dels estàndards europeus.
Montserrat ha atribuït la situació a anys d'abandonament i desinversió per part del Govern espanyol i ha advertit que "quan una infraestructura falla de forma reiterada i costa vides, no es tracta d'incidències aïllades, sinó d'un incompliment greu del Dret de la Unió".
La també vicepresidenta del Grup PPE ha subratllat que Europa no pot tolerar que es normalitzi la inseguretat en xarxes ferroviàries bàsiques per a la mobilitat diària de centenars de milers de ciutadans, i ha exigit a la Comissió Europea que actuï com a garant dels estàndards comuns de seguretat, manteniment i fiabilitat, perquè "la cohesió territorial, la seguretat dels treballadors i la confiança dels usuaris no poden seguir sent víctimes de la negligència política".
Per la seva banda, Giménez ha subratllat que les fallades constants han erosionat la confiança en el servei i plantegen dubtes seriosos sobre l'aplicació efectiva de la normativa europea. "Quan les fallades es converteixen en una constant i acaben en una tragèdia no pot parlar-se d'incidències aïllades, sinó d'un problema estructural que exigeix responsabilitats i decisions polítiques".
El PP ha reclamat una major implicació de la Comissió Europea com a garant dels estàndards comuns de seguretat i manteniment, i ha demanat que s'aclareixin les mesures previstes en cas de detectar-se incompliments, en considerar que la deterioració de Rodalies ja té una dimensió europea.