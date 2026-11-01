El PP es personarà en la causa per l'accident d'Urda i exigeix al Govern espanyol que assumeixi responsabilitats

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El Partit Popular es personarà en la causa judicial per l'accident ferroviari d'Urda (Toledo) perquè s'investiguin els fets fins al final i es depurin les responsabilitats que corresponguin, segons ha anunciat aquest diumenge la sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Alma Ezcurra, en un vídeo remès per la formació.
"Volem que s'investigui fins al final, que es conegui tota la veritat i que ningú eludeixi les responsabilitats que li corresponguin", ha afirmat Ezcurra, qui ha sostingut que l'ocorregut en Urda "no pot explicar-se simplement com un accident".
L'anunci del PP se suma al realitzat també aquest diumenge pel líder de Vox, Santiago Abascal, qui també ha avançat que el seu partit es personarà com a acusació popular en la causa.
La portaveu del PP ha atribuït la tragèdia a "anys de mala gestió, d'advertiments desoïts, de decisions equivocades" que, al seu judici, el Govern espanyol i el Ministeri de Transports hauran d'explicar.
En la seva intervenció, coincidint amb el Dia de Tots els Sants, Ezcurra ha recordat a les més de 100 víctimes dels accidents ferroviaris d'Adamuz i Urda i ha dedicat un record especial a Fátima Báñez, companya del PP morta en una de les tragèdies. "Era una dona meravellosa, una servidora pública eficaç i una companya generosa i propera a la qual trobarem moltíssim a faltar", ha assenyalat la portaveu 'popular'.
Ezcurra ha criticat que, mentre les famílies encara cercaven els seus sers estimats, es difonguessin en els mitjans de comunicació converses de treballadors i fins i tot les últimes paraules d'un maquinista mort quan intentava frenar el tren. "Abans de cercar culpables entre els treballadors, han d'explicar què va fallar perquè els sistemes de seguretat estan precisament per evitar que cap error humà acabi en una tragèdia. I la tragèdia ha succeït no una sinó dues vegades i això no és normal", ha explicat.
En aquest punt, ha donat la raó a Sánchez en reconèixer que dues tragèdies així són inassumibles, però ha criticat que ningú assumeixi responsabilitats. "La pregunta és, per què davant ho inassumible ningú assumeix una sola responsabilitat? Què ha de passar a Espanya perquè aquest govern entengui que la seva indolència té conseqüències?", ha qüestionat.
Així mateix, ha acusat a l'Executiu d'estar realitzant enquestes per mesurar l'impacte electoral de la tragèdia en lloc de centrar-se en les famílies i en la seguretat ferroviària. "La responsabilitat arriba solament si porta amb si rèdit electoral?", ha preguntat.
Ezcurra també ha qüestionat els canvis de criteri del ministre de Transports respecte a la velocitat de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, en recordar que fa menys d'un any prometia que els trens circularien a 350 quilòmetres per hora i que ara, segons ha assenyalat, planteja parar tota aquesta línia. "En què i en qui podem confiar a dia d'avui els espanyols?", ha preguntat.
Finalment, ha reclamat un Govern en el qual "manin els experts, no col·legues de partit" i que situï "la gestió, el rigor i l'experiència" per sobre de tot. "N'hi ha prou d'espectacles, n'hi ha prou d'incompetència. Avui toca recordar als morts i també comprometre'ns amb els vius", ha conclòs.