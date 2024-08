El PP obligarà a Montero a comparèixer la setmana vinent al Senat per explicar el nou finançament català

MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprofitat la seva majoria absoluta al Senat per forçar la compareixença de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, la setmana vinent davant del Ple de la Cambra Alta per explicar l'acord entre PSC i ERC d'un finançament singular per a Catalunya, després que no aconseguís citar-la en el mes d'agost al Congrés per parlar sobre aquest tema.

Així ho ha avançat la portaveu del PP al Senat, Alicia García, en una roda de premsa des de la Cambra Alta, on ha explicat que el seu grup ha registrat aquest dimecres una sol·licitud de compareixença urgent de la ministra Montero, amb la intenció que hagi d'acudir la setmana vinent al Ple del Senat a parlar sobre el finançament per a Catalunya.

Els de Alberto Núñez Feijóo van reformar fa uns mesos el Reglament del Senat per obligar als membres del Govern central a comparèixer en la Cambra Alta quan així ho sol·licitessin els grups parlamentaris, per la qual cosa el PP previsiblement convocarà a María Jesús Montero la setmana vinent.

Això sorgeix després que el PP no aconseguís en la Diputació Permanent del Congrés d'aquest dimarts els números suficients per obligar a comparèixer a María Jesús Montero el mes d'agost a la Cambra Baixa per explicar el 'cupo' català, malgrat el suport a aquesta compareixença de Junts i Vox.