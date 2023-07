El PP, obert a parlar amb Junts "dins la Constitució", recorda l'abstenció del PSOE amb 137 escons de Rajoy

MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Pedro Rollán, ha recordat al PSOE la seva abstenció en la investidura de Mariano Rajoy quan va obtenir 137 escons, els mateixos que, a l'espera de la dada final de l'escrutini general, ha aconseguit Alberto Núñez Feijóo després del recompte del vot CERA, i no ha descartat que els conservadors parlin amb Junts "dins la Constitució".

En unes declaracions a la premsa a Collado Villalba (Madrid), Rollán ha enaltit els resultats electorals obtinguts pels 'populars', que han aconseguit incrementar la representació al Congrés en 48 diputats.

I és que, a l'espera de la dada oficial de finalització del recompte, tot apunta que l'escrutini general despullarà el PSOE d'un escó per Madrid en favor del PP, amb el qual finalment els 'populars' comptarien amb 137 actes en contrast amb les 121 que es quedarien els socialistes.

Aquests nous escons del PP, ha apuntat el sotssecretari, han estat "absolutament transversals". "El PP ha crescut 19 escons a la dreta, 10 pel centre i 19 escons en l'espectre de l'esquerra", ha postil·lat.

En aquest context, el dirigent 'popular' ha afegit que l'aritmètica parlamentària fruit del resultat posa Pedro Sánchez en una tesitura "molt difícil".

ASSEGURA QUE NO COMPTARAN AMB BILDU "PER RES"

Per tot això el 'popular' entén que és la seva formació la que ha d'aspirar a una investidura i conformar el futur Govern d'Espanya.

En aquest punt, li han preguntat explícitament sobre una possible negociació amb Junts, a la qual cosa ha respost que el PP està disposat a parlar "amb totes i cadascuna de les formacions polítiques sempre que estiguin dins del marc de la Constitució Espanyola".

També li han preguntat sobre possibles negociacions per a una investidura amb una altra força com EH Bildu, resposta en la qual Rollán s'ha mostrat taxatiu.

"El PP, ja ho dic per endavant, no es recolzarà en Bildu absolutament per res", ha remarcat.