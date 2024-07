El PP no pot "facilitar la tramitació" de la Llei d'Estrangeria en rebutjar Moncloa les seves condicions

Torres i Tellado han tingut un contacte aquest diumenge que confirma posicions allunyades



MADRID, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciat que no pot "facilitar la tramitació" de la reforma de la Llei d'Estrangeria que es votarà dimarts en el Ple del Congrés, en rebutjar el Govern central les seves condicions, segons han dit a Europa Press fonts populars. El contacte aquest diumenge entre el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el portaveu del Grup Popular, Miguel Tellado, ha confirmat posicions allunyades.

El Congrés acollirà dimarts el debat de presa en consideració de la proposició de Llei per reformar la Llei que PSOE, Sumar i CC van registrar fa cinc dies pero fer obligatori el repartiment de menors quan hi hagi col·lapse a Canàries com passa ara. Als promotors d'aquesta iniciativa els bastaria una abstenció del PP perquè la norma arrenqués la tramitació parlamentària.

El PP ha recordat aquest diumenge que "va ser clar" en les seves pretensions per recolzar aquest text i ha afegit que "la negativa del Govern" no els "permet facilitar la tramitació d'una llei que es basa en la imposició i no en el diàleg", han assenyalat fonts del partit.

LES CONDICIONS DEL PP

El PP planteja declarar l'emergència migratòria "per a tot el territori nacional", no només per a Canàries, Ceuta i Melilla; oferir finançament a les CCAA; implicació del Govern en la gestió de menors; major control de les fronteres; negociacions amb Europa perquè prengui mesurades; inversions i acords amb els països d'origen.

A més, el PP posa com a exigència que el repartiment sigui sempre per a totes les autonomies, sense excepció, després del rebuig de Junts a Catalunya. "Ha de quedar reflectit en la proposició de llei, de manera que no pugui evitar-se posteriorment mitjançant transferències de competències en immigració a cap CCAA tal com s'ha expressat en les últimes setmanes", diu el PP en el document enviat a Torres.

El ministre s'ha posat en contacte aquest diumenge amb el portaveu parlamentari del PP per confirmar que no veu possible acceptar les condicions fixades pel Partit Popular per tramitar la Llei d'estrangeria, segons han indicat fonts dels populars.

A més, el titular de Política Territorial ha emplaçat Tellado a millorar el text en el tràmit d'esmenes, donant "per descomptat que el dimarts s'aprovarà la tramitació". "És a dir, el Govern dona per fet que aconseguirà els vots de Junts", han assenyalat les mateixes fonts.

En aquest intercanvi de missatges, en un to "correcte", el PP ha deixat clar que el text registrat en el Congrés no és el seu i, per tant, si no accepten les seves condicions, no poden "ajudar-los" el dimarts en el debat de presa en consideració, han assegurat a Europa Press les fonts consultades.

EL PP INSTA A UN "PLANTEJAMENT DE FUTUR"

Els populars consideren que la immigració irregular és un "problema d'Estat" que exigeix "un pla nacional de migració". "Les nostres fronteres són, en aquest moment, les més permeables de la Unió Europea. L'efecte crida que estem traslladant és evident", va avisar el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, fa uns dies.

El PP considera que si de debò hi hagués voluntat d'endegar un política d'Estat sobre immigració hauria convocat una Conferència de Presidents i intentaria consensuar una llei tant amb les CCAA com amb el principal partit de l'oposició, afegeixen les mateixes fonts.

Des de l'equip de Feijóo subratllen a Europa Press que no es tracta de "abordar un problema puntual" sinó "d'abordar un fenomen que es perllongarà al llarg dels propers mesos i propers anys", fent un "plantejament de futur" que inclogui exigències com les que, segons els populars, han proposat al Govern.