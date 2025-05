El PP no es planteja abstenir-se davant de la reducció de la jornada i està convençut que l'electorat ho entendrà

Bravo diu que la gent prefereix cobrar més a treballar menys: "Cal fer el que demana la societat, no el que volen els polítics"

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El PP encara no ha decidit si presentarà una esmena de totalitat a la llei per a la reducció de la jornada laboral que el Govern central ha enviat al Congrés, però ja té clar que votarà 'no' a la seva presa en consideració, segons ha explicat el seu sotssecretari d'Economia, Juan Bravo, subratllant que no contemplen una "abstenció" i que estan convençuts que el seu electorat entendrà la seva negativa a aprovar una reforma que no compta amb el vistiplau de la patronal.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recollida per Europa Press, Bravo ha insistit que en el seu partit comparteixen que cal "millorar les condicions laborals" i avançar en "flexibilitat" i "conciliació", però recalcant que això no es pot fer sense que hi hagi acord entre empresaris i sindicats.

"Cal respectar el diàleg social i el Govern central no l'està respectant; busquen més el titular que realment la millora de les condicions per als treballadors d'una manera coherent i que es pugui complir", ha emfatitzat.

Preguntat per si no existeix cap marge per negociar aquest assumpte o fins i tot per abstenir-se, atès que això és el que va fer el PP fa un any quan es va votar al Congrés una iniciativa de Sumar sobre la reducció del temps de treball, Bravo ha respost amb un 'no' taxatiu.

"Crec que nosaltres en aquest sentit hem estat molt clars des del primer moment i no hem canviat", ha argumentat, abans de recordar que algunes de les seves propostes estan a la seva proposició de llei de conciliació.

AIXÒ NO ES POT "IMPOSAR"

Així, ha reiterat el seu rebuig al fet que s'intenti "imposar en una relació laboral les condicions entre empreses i sindicats sense que empreses i sindicats estiguin d'acord". "No hi ha marge perquè el PP s'abstingui. El que hi ha és necessitat que es parli entre patronal i sindicats i es deixi aquest treball a ells per fer-ho conjuntament", ha reblat, després de confessar que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, no s'ha posat en contacte amb s formació per parlar d'aquesta qüestió.

A més, ha apuntat que "cal pensar en els autònoms" i veure quina capacitat han d'assumir aquesta retallada de les 40 a les 37,5 hores. A parer seu, també cal preguntar "per què continuen pujant les cotitzacions socials", parlar de l'absentisme i veure si s'estan "cobrint adequadament als treballadors quan tenen una baixa".

Segons Bravo, "les empreses que guanyen en productivitat ja per si mateix tenen una jornada laboral per sota de les 40 hores" i, a més, cal tenir en compte que els treballadors prefereixen "que els apugin el sou que els redueixin les jornades". "No cal fer el que els polítics vulguin, sinó el que la societat reclama", ha postil·lat.

Preguntat per què el PP insisteix ara a rebutjar aquesta retallada d'hores perquè no compta amb l'aval de la patronal, però no donarà suport a la reforma laboral que sí que tenia el beneplàcit de la CEOE, Bravo ha indicat que aquesta reforma incloïa "l'ocultació com a empleats dels fixos discontinus" i que, després ha estat objecte de "constants modificacions" mitjançant decrets llei.

"NO VOLEN MILLORES, NOMÉS EL TITULAR"

Després de recordar que el mateix president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va reconèixer que potser s'haurien d'haver replantejat el seu vot, ha destacat que s'ha acabat demostrant que el que es va fer amb aquesta reforma no va ser "bo" i que el mateix Govern central no ha "respectat" el que va acordar amb els empresaris i sindicats.

En tot cas, ha assenyalat que l'electorat del PP comparteix la posició fixada pel partit sobre la reducció de jornada i que el que volen és que es respecti el diàleg social. "L'electorat el que pretén és que es millorin les condicions, que no tot sigui a força d'apujar més impostos i cotitzacions socials i unes condicions econòmiques millors per poder afrontar el seu dia a dia i triar lliurement el que pot fer", ha afegit.

"El Govern central no vol millorar les condicions laborals dels treballadors, el que vol és el seu titular", ha sentenciat, alhora que ha posat l'accent que els sectors afectats per l'anunciada pujada d'aranzels dels Estats Units també entenen el vot negatiu del PP al decret llei amb el qual el Govern central pretén pal·liar els efectes d'aquesta mesura.