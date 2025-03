El PP no descarta portar Sánchez al TC per renunciar a presentar els PGE i estirar els aprovats per un altre Congrés

Denuncia que Hisenda veti la seva llei perquè el SMI no tributi al·legant alteració pressupostària i alhora pacti el mateix amb Sumar

MADRID, 29 març (EUROPA PRESS) -

El PP està decidit a valorar "totes les accions que consideri que ha de dur a terme" davant de la renúncia del president del Govern central, Pedro Sánchez, a presentar uns pressupostos generals de l'Estat per al 2025. En aquest context, no descarta acudir al Tribunal Constitucional (TC) en considerar que l'executiu no només està incomplint el mandat de la Carta Magna de presentar uns comptes anuals, sinó que, a més, està estirant uns pressupostos aprovats el 2022 per un executiu i un Congrés que ja no existeixen.

Així ho ha exposat el vice-president segon del Congrés i diputat del PP José Antonio Bermúdez de Castro en una entrevista al programa 'Parlamento' de Ràdio Nacional d'Espanya (RNE), en què deixa clar que no es poden equiparar les pròrrogues pressupostàries contra les quals han recorregut algunes comunitats del PP amb la dels pressupostos generals de l'Estat.

"Una cosa és que en una legislatura s'aprovin pressupostos i a l'any següent s'hagin de prorrogar, i una altra el que està passant en aquesta legislatura, que estem funcionant amb uns pressupostos que no són d'aquest govern, ni d'aquesta legislatura, i que no han estat avalats per aquestes Corts, sinó per unes ja dissoltes", ha asseverat el diputat popular a l'entrevista, recollida per Europa Press.

I, A SOBRE, AMB "FRIVOLITAT"

En la seva opinió, és "evident" que això "no és complir amb el mandat que la Constitució mateixa dona al govern", és a dir, amb "el deure de presentar pressupostos davant de la cambra". A més, es queixa que, a sobre, el govern esgrimeixi d'una manera que considera "absolutament frívola" que no els presentarà "perquè seria una pèrdua de temps".

"El que està dient el govern és que ha perdut la majoria d'aquesta cambra, i aquest és el problema. El que està passant en aquesta legislatura és que estem depenent tots els dies, en totes les lleis i en totes les polítiques, de les exigències de les minories radicals independentistes, que, naturalment, posen setmana rere setmana preu polític a canvi dels seus vots", s'ha lamentat.

Per Bermúdez de Castro això "l'única cosa que produeix és un procés d'erosió sense precedents de la nostra democràcia". "El que no es pot fer és convertir l'excepcionalitat i els instruments d'excepcionalitat en normals", ha afegit.

Així mateix, el diputat popular ha protestat per l'ús que fa el govern de coalició de la facultat que li confereix la Constitució per vetar la tramitació d'iniciatives que suposin un augment de la despesa o un minvament d'ingressos. I posa com a exemple el que ha presentat a la seva proposició de llei i a una altra de similar registrada per Podem perquè el salari mínim interprofessional no tributi a l'IRPF.

"QUE ALGÚ M'HO EXPLIQUI"

"No té sentit que s'expressi disconformitat perquè nosaltres sol·licitem que la pujada del salari mínim interprofessional no tributi a l'IRPF, i una hora després el Govern central acordi amb l'altra part del govern que el salari mínim interprofessional no tributi a l'IRPF. Que algú m'expliqui quin és l'argument", ha reclamat.

En aquest context, ha insistit que el Govern central actua amb una "arbitrarietat permanent" que aprofundeix en la "degradació de la vida parlamentària" i ha subratllat que "els vetos del Govern" central en una conjuntura com l'actual "no estan justificats".

Segons la seva tesi, el "govern no pot al·legar que té unes previsions pressupostàries", perquè no ha estat capaç d'aprovar ni un sostre de despesa ni uns pressupostos nous i governa amb els del 2023 prorrogats. "Necessàriament s'han hagut d'alliberar partides de despesa perquè ja han estat executats i el que no pot és vetar iniciativa després d'iniciativa el que presenta el PP dient que suposa un increment de despeses o una disminució d'ingressos", ha explicat.

"L'instrument per dur a terme aquest programa d'investidura són els pressupostos, i no ha estat capaç ni tan sols de presentar-los i molt menys d'aprovar-los. Això fa palesa la feblesa que té aquest Govern central i aquesta situació d'interinitat que estem vivint, que no correspon amb el model constitucional", ha conclòs.