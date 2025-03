El PP no descarta donar suport a la llei de Junts al Congrés contra l'okupació

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rogríguez, no ha descartat donar suport a la proposició de llei de Junts contra l'okupació que es prendrà en consideració i debatrà aquest dimarts al Congrés: "Veurem quines possibilitats hi ha perquè una iniciativa que persegueix el mateix objectiu que compartim, el de lluitar contra les okupacions, pugui prosperar o no".

Així s'ha pronunciat en unes declaracions aquest divendres al costat del portaveu adjunt del PP al Congrés, Sergio Sayas, i el senador del PP José Ramón Díez, després de reunir-se amb representants del sector immobiliari de Barcelona.

Santi Rodríguez ha assegurat que la proposició de llei impulsada pels de Carles Puigdemont "té elements en comú i elements que són diferents" a la impulsada pel PP contra les okupacions.

"TOTALITARISME" D'ARMENGOL

Sayas, per la seva banda, ha acusat la presidenta de la cambra baixa, Francina Armengol, de totalitarisme --textualment-- i de no permetre que es debati la proposició de llei antiokupes impulsada pels populars al Senat "perquè sap que la perd".

Ha recordat que el Senat va aprovar aquesta proposició de llei contra l'okupació i la va enviar al Congrés, després de criticar que Armengol la té "paralitzada en un clar exemple de totalitarisme antidemocràtic, de menyspreu al parlament i, el que és pitjor, de menyspreu al PP".

Ha sostingut que Armengol "sap que els espanyols, i en concret els catalans, estan d'acord amb les mesures que proposa el PP d'expulsar en 24 hores els okupes", i ha defensat mesures com apujar les penes als okupes, donar eines a les comunitats de propietaris per fer prevenció contra l'okupació i activar protocols contra l'okupació il·legal.

LLEI D'HABITATGE

El portaveu popular ha afirmat que els governs que apliquen la llei d'habitatge estan "practicant una política sectària, intervencionista i més pròpia de l'esquerra més radical d'Europa", i ha sostingut que la seva aplicació està comportant un increment de l'okupació.

Per la seva banda, José Ramón Díez ha assegurat que "Catalunya és el laboratori on es fabriquen les armes de destrucció del mercat de l'habitatge" i que les mesures que es prenen estan destruint el mercat i impossibilitant, segons ell, que els joves es puguin emancipar.