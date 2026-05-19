El PP no assistirà a la reunió del Govern amb els grups prèvia a la bilateral Estat-Generalitat

Kike Rincón/Europa Press - Arxiu
Rebutgen "legitimar políticament uns acords negociats a esquena dels ciutadans"
BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -
El PP de Catalunya ha anunciat que no assistirà a la reunió que ha convocat el Govern amb els grups parlamentaris aquest dimarts a la tarda per explicar els principals acords que es preveu adoptar en la comissió bilateral Estat-Generalitat i la comissió mixta de transferències, que se celebren dimecres a Madrid.
En un comunicat aquest dimarts, els populars ho justifiquen perquè creuen que seria una manera de "blanquejar i legitimar políticament" els acords del Govern i ERC per als pressupostos de la Generalitat, gran part dels quals seran ratificats en la bilateral.
Asseguren que s'han negociat a esquena dels ciutadans i no responen a les necessitats reals dels catalans: "L'acord entre el PSC i ERC va molt més allà d'uns pressupostos", alerten, ja que afebleixen, segons ells, la presència de l'Estat a Catalunya.
També consideren que amb ells s'avança "de manera gradual però constant, en la construcció d'estructures d'estat al marge de l'esperit constitucional i del principi d'igualtat entre tots els espanyols", per la qual cosa, per coherència política i respecte a la majoria social de Catalunya, argumenten, no hi assistiran.
També critiquen que l'acord hagi arribat just després de les eleccions a Andalusia, la qual cosa veuen com una mostra d'opacitat i que s'han mantingut en secret els acords: "Tant el PSC com ERC eren plenament conscients del rebuig polític i social que generarien en el moment de ser anunciats".
ORBITAL FERROVIÀRIA
Sobre l'impuls de la línia orbital ferroviària, un dels principals compromisos que han subscrit socialistes i republicans, critiquen que ja es va anunciar fa 16 anys i que ara és "un esquer".
Ho és, segons ells, perquè és el motiu pel qual s'acceptaran "concessions molt greus" en sobirania, hisenda, finançament, control institucional, capacitat normativa i altres competències pròpies i exclusives d'un estat.