El PP nega tenir converses obertes per la Diputació de Barcelona: "El temps dirà"

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PP per Barcelona en les eleccions generals, Nacho Martín Blanco, ha assegurat aquest dimarts que no tenen converses obertes amb cap formació per la Diputació de Barcelona: "En tot cas, el temps dirà".

Així ho ha manifestat en una roda de premsa durant la presentació de la candidatura a les generals preguntat per les negociacions existents per governar l'ens supramunicipal.

Malgrat tot, ha criticat la possibilitat que la Diputació de Barcelona estigui governada per Junts i ERC o per la 'sociovergència': "Tot el que siguin acords entre l'antiga CDC, l'actual Junts o el PDeCAT i ERC, o fins i tot la sociovergència, són pactes que no són el més desitjable. El més desitjable seria que el PP fos decisiu, però això no només està a les nostres mans".