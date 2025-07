El PP de Madrid defensa que Feijóo demani "suport aclaparant" per "derogar el sanchisme", en descartar un govern amb Vox

Serrano critica que Abascal ocupi "més temps" a atacar el PP que Sánchez": "Li demano que dediqui un dia a criticar el govern"

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha defensat la nova estratègia d'Alberto Núñez Feijóo basada a comprometre's amb un govern en solitari que no inclogui ministres de Vox, ja que, segons ha destacat, en un moment "tan important" com l'actual cal un executiu "sòlid" que tingui "mans lliures" per fer les reformes que necessita Espanya.

"El que fa el president del PP és demanar aquest suport majoritari, aquest suport aclaparant, per poder dur a terme aquesta reversió, aquesta derogació del sanchisme que tanta falta fa", ha declarat Serrano en una entrevista concedida a Europa Press.

El dirigent del PP ha indicat que no sap quina la "sorpresa" per les paraules de Feijóo perquè quan un partit es presenta a les eleccions és perquè "vol governar" i té voluntat de "fer-ho sol" amb l'objectiu de "dur a terme íntegrament el projecte amb el qual es presenta davant dels ciutadans".

A parer seu, el moment és "tan important" que "el que cal realment és tenir governs sòlids, governs rigorosos, i governs que tinguin les mans lliures, més enllà del seu compromís electoral i programàtic amb els ciutadans, per poder dur a terme les reformes que necessita el nostre país".

MISSATGE A VOX: "AMB EL QUE CAL ACABAR ÉS AMB EL SANCHISME"

Serrano ha recriminat a Vox que dediqui "més temps a qüestionar les estratègies del Partit Popular que a atacar el govern socialista" i ha recalcat que el PP té clar que el seu "adversari és el Partit Socialista" perquè "amb el que cal acabar és amb el sanchisme".

"El que cal derogar és totes aquestes lleis que el que han fet ha estat colonitzar institucions i modificar per la porta de darrere moltes coses que són comunes", ha manifestat, per afegir que ell el que demana al partit de Santiago Abascal és que "dediqui un sol dia a criticar el govern".

Després d'assegurar que ell "entén que hi hagi gent que vulgui parlar d'altres partits i confrontar", el dirigent madrileny ha assenyalat que el PP de Feijóo va a mirar de "conjuminar aquesta gran majoria que és el que necessita un pròxim Govern d'Espanya".

"Nosaltres el que fem és dirigir-nos al conjunt dels madrilenys, demanar-los que ens ampliïn aquesta majoria, perquè creiem que el projecte del Partit Popular per si mateix representa aquesta gran majoria a Madrid i en el conjunt espanyol", ha finalitzat.