El PP lamenta la mort de les dones sobre les quals va caure un mur a Roda de Berà (Tarragona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El PP ha lamentat aquest dimecres la mort de les dues dones, una mare i la seva filla de 18 anys, que van resultar ferides en estat crític dissabte passat després d'esfondrar-se sobre elles un mur a Roda de Berà (Tarragona) durant l'episodi de fortes pluges.
En un comunicat, la portaveu popular en el Parlament, Lorena Roldán, ha traslladat el seu suport i condol a familiars i allegats de les víctimes i ha afirmat: "Ara correspon esclarir el que ha passat i que el Govern ofereixi totes les explicacions".
El PP ha exigit al Govern que "doni la cara i assumeixi responsabilitats" i ha titllat d'inacceptables les explicacions ofertes per l'Executiu sobre la no activació del sistema ES-Alert, per la qual cosa aquest dimarts va registrar una petició de compareixença en el Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon.