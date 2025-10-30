El PP lamenta el "bloqueig" a la llei antiocupació davant l'augment d'ocupacions il·legals a Tarragona

TARRAGONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP al Congrés dels Diputats per Tarragona, Elisa Vedrina, ha lamentat aquest dijous el "bloqueig" de la Mesa de la cambra baixa a la llei antiocupació presentada pel seu partit, davant l'augment d'ocupacions il·legals que, segons ha explicat, s'ha produït des del 2017 a la província.
En una intervenció davant els mitjans a Reus (Tarragona), Vedrina ha assegurat que des del 2017 "han crescut en més d'un 50%" a Tarragona, concretament es van produir 521 denúncies el 2017 en relació amb les gairebé 800 del 2024, segons dades de la formació després de preguntar al Govern central, informa el partit en un comunicat.
La diputada ha apostat per endurir les penes en les ocupacions il·legals, fer "desallotjaments exprés en 24 hores", impedir l'empadronament dels ocupes i impulsar millores processals per agilitzar els tràmits de desallotjament.