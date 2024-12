El PP i Junts 'colen' una esmena al Congrés per suspendre un impost elèctric

MADRID 10 des. (EUROPA PRESS) -

El PP i Junts han aconseguit introduir una esmena a una llei al Congrés per suspendre l'impost sobre el valor de la producció elèctrica quan no hi hagi dèficit de tarifa, tot això malgrat el vot en contra dels dos socis del Govern central, el PSOE i Sumar. La iniciativa va prosperar perquè a més va tenir el suport de Vox, ERC i el PNB, segons destaquen fonts del Grup Popular.

En concret, les dues formacions van introduir en la fase de ponència una esmena transaccional amb aquest propòsit en el projecte de llei pel qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Actualment aquest tribut està fixat en el 7% i amb la reforma aprovada passarà a tipus 0 sempre que no hi hagi dèficit de tarifa.

El Govern central sabia del risc que incloguessin en la llei esmenes amb les quals no estaven d'acord i, de fet, va arribar a suspendre una primera convocatòria de la ponència per manca de suports.

També va fer servir el poder de veto que té constitucionalment reconegut sobre una esmena de Junts per eliminar aquest impost perquè suposaria una pèrdua de recursos de 1.500 milions d'euros; alhora que va vetar una esmena del PP per rebaixar l'IVA temporalment a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes energètics, per suposar un minvament de 2.450 milions d'euros.

Però en la fase de ponència, els de Carles Puigdemont i els d'Alberto Núñez Feijóo van redactar una nova esmena transaccional que es va incorporar al text malgrat el vot en contra del Govern central.

ESTALVI DE 400 MILIONS PER A LES FAMÍLIES

Fonts populars informen que la suspensió d'aquest impost suposarà una estalvi estimat de 400 milions per a les famílies espanyoles. En el cas de les pimes, l'estalvi serà de 500 milions, i de 200 milions per a les grans indústries. Així mateix, el PP comenta que la resta de països de la UE no tenen aquest impost, cosa que feia la indústria espanyola "menys competitiva".

En aquesta reunió de ponència, que va ser a porta tancada dilluns a la tarda, també es va aprovar una esmena del PP per afavorir la continuïtat de la indústria de cogeneració.

La llei que inclou la reforma del PP i Junts ara ha d'anar a comissió, que ja es reuneix en audiència pública. El PP confia que en aquest nou tràmit el PSOE i Sumar "no intentin maniobrar" per bloquejar la convocatòria de la comissió i impedir que l'informe de ponència que incorpora les esmenes vegi la llum.